馬景濤18歲帥兒現況公開！「神複製爸爸基因」被讚根本是翻版

記者劉宛欣／綜合報導

63歲藝人馬景濤過去演瓊瑤劇《青青河邊草》、《梅花三弄》爆紅，憑藉深情演技與激昂風格，讓他有「咆哮帝」的稱號。他與小23歲的大陸女星吳佳尼有過一段婚姻，兩人育有的兩個兒子，近日，吳佳尼於社群曬出大兒子馬世天滿18歲的慶生合照和影片，畫面中與兩個兒子同框亮相，引起不少網友熱烈討論，「根本複製馬景濤」。

▲馬景濤有咆哮帝稱號。（圖／翻攝自劇照）

吳佳尼在微博發文感性寫道：「你的18歲，也是對媽媽的一份肯定。終於把你護送到成人的門檻，祝福我們都成為了更自由的自己。」另一方面在小紅書，她也以影片搭配文字祝福兒子：「親愛的天天，做自己認為正確的事；看自己想看到的風景，無論未來你選擇怎樣的路，媽媽都會站在你的身後，支持你、信任你、陪伴你。」母愛溢於言表。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲吳佳尼曝光18歲馬世天的現況，引發討論。（圖／翻攝自吳佳尼微博）

照片中可以看到，18歲的馬世天一身白襯衫、黑色西裝褲造型，打上率性微亂的領帶，配上眼鏡和陽光笑容，氣質書卷中帶點帥氣，吳佳尼則是身穿黑衣短褲，展現凍齡美貌，16歲的弟弟馬世心則染了一頭金髮，前衛風格與哥哥形成鮮明對比，吳佳尼保養得宜，被不少人稱讚是姊弟同框，馬世天則被許多網友形容是「馬景濤翻版」。