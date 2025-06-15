李多慧現身親姊婚禮當場淚崩！　大跳TWICE名曲獻祝福片段曝光

記者劉宛欣／綜合報導

南韓啦啦隊女神李多慧來台發展已逾兩年，憑藉出眾外型與精湛舞技，在台灣累積不少粉絲。近日她為了參加親姊姊的婚禮返回家鄉，還在姊姊的婚禮上獻上了精彩舞蹈表演，事後也在社群上抒發了心情，並曬出與家人們的合照，感性表示「原本以為自己不會哭」。

▲李多慧回家鄉參加姊姊婚禮。（圖／翻攝自李多慧Threads）

李多慧14日在Threads上曬出在婚禮現場的照片，照片中可以看到她身穿黑色連身短裙，內搭白色襯衫，優雅又不失俏皮，還可看到她與家人們的溫馨合照，內文她感性寫下「姊姊的婚禮結束了，原本以為自己不會哭，結果還是好難過，不要走啊我的姊姊…哈哈」，感受得到她與姊姊的深厚感情，此外她也透露婚禮過程有用影片記錄，之後會更新在YouTube上，粉絲可以期待。

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▲李多慧曬出與家人們的合照。（圖／翻攝自李多慧Threads）

在李多慧的Instagram限時動態上，她轉發了賓客們記錄她在婚禮現場上台表演祝賀舞台的片段，影片裡可以看到她特地準備了TWICE〈What is Love?〉，舞蹈動作一點也不馬虎，現場賓客也給予了熱情回應，李多慧開心表示「也好想參加一次台灣的婚禮～ 有要結婚的朋友嗎？」對於台式婚禮也相當好奇。

▲李多慧在姊姊婚禮獻舞。（圖／翻攝自李多慧IG）