胡瓜大方露肚當財庫！　遭2女星拍打「直接紅腫」錄影畫片曝光

記者孟育民／台北報導

民視《綜藝大集合》日前來到台北士林的天母三玉宮，天母三玉宮廟中主祀神農大帝，胡瓜為了致敬神農大帝，特別設計了「神農大帝挑戰賽」，胡瓜看到神農大帝圓滾滾的肚子，也拍拍自己的肚子說，這是滿滿的財庫。而為了讓大家都能補補財庫，第一關就是「彈彈補財庫」，把大硬幣放在男生的肚臍上，由第一棒的女生用力拍打，顏色翻轉後，換第二位的女生拍打直至再度翻轉顏色，完成後計算所花的秒數。

▲▼ 胡瓜在節目中露肚。（圖／公視提供）

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眾人進行激烈競爭，在旁邊觀看的阿龐早就急不可耐，還沒有訪問就想趕快躺下來，直到大家提醒他，阿龐才想到還沒有做訪問，不過結束之後，阿龐卻口吐白沫的坐了起來，阿龐甚至痛苦地哀嚎：「神農有沒有治內傷？」現場笑成一片。

藝人組僅用了9秒完成挑戰，成功佔領第一名的位置，正當胡瓜以為要頒獎的時候，阿翔跟胡瓜表示：「還有第四隊。」胡瓜見狀裝傻說：「沒有肚子大的，怎麼玩呢？」阿翔也沒有在客氣，直接幫胡瓜組成一隊，由賴慧如與胡祖薇來拍打胡瓜的肚子，遊戲開始後，胡祖薇的第一下就「啪」的好大一聲，後面第二棒的賴慧如也不惶多讓，用盡全力在完成挑戰，雖然表現賣力，胡瓜肚皮紅了一圈，痛得他表情扭曲猙獰，仍無緣晉級，狼狽模樣又掀起一波笑聲。

▲胡瓜肚皮被打到紅腫。（圖／公視提供）





