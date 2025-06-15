許瑋甯被跟拍「好心送麵包吃」！女狗仔慘遭開除…10年後真相傻眼

記者陳芊秀／綜合報導

女星許瑋甯日前傳出懷孕喜訊，不過與老公邱澤都尚未公開發聲。她婚前與阮經天的一段戀情受到各界高度矚目，更是狗仔追逐焦點，名嘴許聖梅透露當年追逐女神的內幕，她拿了麵包跟拍狗仔，但女狗仔因此慘遭開除。

▲許瑋甯被女狗仔追訪跟拍，好心送上麵包，不料事後狗仔慘遭開除。（圖／翻攝自IG）

據許聖梅在《娛樂頭版頭》透露，許瑋甯與阮經天的戀情大受媒體關注，拍的戲鮮少被注意，有一次在電影院發現阮經天站在女廁門口，手上還拿著女生包包，走出來的人是許瑋甯，被目擊約會。而她與阮經天關係分分合合時，某次現身在賣場，女狗仔打算上前追訪，正好她手上拿著剛買的麵包，直接送給對方「這個請妳吃」。

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許聖梅說明，當時她身為報社主管，嚴格要求追訪狗仔一律不跟藝人拍照、不跟藝人做朋友，不得收藝人送的美食，但藝人通常體恤追訪工作者人辛苦，也會請吃東西。而她理解許瑋甯當時也是好心，拿麵包送給女狗仔，接著就火速搭上保姆車離開，事後她檢查圖庫，發現女狗仔收麵包的照片，勃然大怒質問，最後說「妳明天不要來上班」，開除了這位女狗仔。

▲許聖梅表示，當時嚴格規定狗仔絕對不能收藝人美食、不能合照、不能當朋友。（圖／翻攝自IG）

相隔10年後，許聖梅從前同事葛斯齊口中得知，當時女狗仔只拿了麵包一秒鐘，事後麵包就被其他狗仔記者吃掉，眾人害怕一起被開除所以不敢說。她因此對此事也相當內疚。