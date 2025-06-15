美乳女神「洗澡水香皂」秒殺！240元飆出6萬天價　親曝製作過程

▲美乳女神推限量「洗澡水」香皂，一塊由240元炒到6萬天價 。（圖／翻攝自Instagram／sydney_sweeney）

記者陳致平／台北報導

近期一款香皂在網路上掀起熱議，售價更從原價240元飆升至6萬元。27歲的新生代性感女神席德妮．史威尼（Sydney Sweeney）推出一款號稱「使用她泡澡後的水」製成的香皂，主打天然香氣，上架後幾秒內即被搶購一空，並在拍賣網站eBay上被炒作至2000美元（約新台幣6萬元）。

據《經濟時報》（The Economic Times）報導，席德妮．史威尼近日與男士護膚品牌Dr. Squatch聯名推出話題性十足的香皂。這款名為「Sydney’s Bathwater Bliss」的限量商品，每一塊消皂製作過程中都含有她泡澡後回收的洗澡水，並強調成分天然，充滿個人特色。

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▲席德妮．史威尼推出的香皂一上架秒售罄。（圖／翻攝自Instagram／sydney_sweeney）

這款聯名香皂限量5000塊，主打森林系香氣，融合冷杉、苔蘚與松木氣息，每塊定價為8美元（約新台幣240元）。外觀採用淺色系包裝，雖然外表平凡，但因宣稱含有偶像洗澡水，話題十足，吸引大批粉絲搶購。商品限定18歲以上才能購買，並隨附官方認證文件，以增加其收藏價值。

憑藉影集《高校十八禁》走紅的席德妮．史威尼，因身材火辣，獲封「美汝女神」。她表示，這款洗澡水香皂的創意源自粉絲們的狂熱請求，「當粉絲開始向你要洗澡水時，你可以選擇無視，也可以認真把它做成一塊香皂。」

根據品牌方說明，這款香皂的確混入席德妮泡澡時所留下的水分。對此，席德妮本人也在接受《GQ》雜誌專訪時親口證實，她坦言在拍攝當天，現場準備了一座浴缸，自己也真的泡進去，「我們真的把水留下來了，這不是行銷話術，這是來真的設計，沒有唬人」，她的坦率更為產品話題性加溫。