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宛如偶像劇！24歲日女星閃嫁大17歲學霸男星「交往0日她先求婚」

記者陳芊秀／綜合報導

24歲日本女星春名風花昨日（14）宣布閃婚，對象是41歲男星岩崎MARK雄大，兩人相差17歲。而她是從童星起家，小時候能夠在6秒內哭出眼淚爆紅，被譽為天才童星，當時酬勞一個月可以進帳百萬，長大後的她活躍演藝圈，卻完全沒有結婚願望，與老公相遇後竟主動向對方求婚，兩人更是交往0日就結婚，過程宛如偶像劇情節。

 ▲▼24歲日本女星春名風花閃婚，對象是41歲男星岩崎MARK雄大，兩人相差17歲。（圖／翻攝自IG）

▲24歲日本女星春名風花閃婚，對象是41歲男星岩崎MARK雄大，兩人相差17歲。（圖／翻攝自IG）

春名風花在Note帳號發長文，詳細分享自己從不婚到主動向丈夫求婚的過程。她5年前因舞台劇工作認識岩崎MARK雄大，但受到疫情影響，僅見過幾次面，私下完全沒有交流，直到2年前在舞台劇演夫妻，兩人聊天後發現相當契合，更在第2次約會時，主動向男方說：「結婚嗎？」沒想到對方竟回答：「太狡猾了！！本來是我想先說的！」沒有交往的情況下就求婚，接著兩人以結婚為前提同居。

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原本沒有結婚願望的春名風花，在和岩崎MARK雄大，相處時總能保持自然的狀態，「即使什麼都不說，他也能理解我的心情，這讓我相信我們可以分享一切，因此我也很想和他聊很多事情，甚至用肢體語言表達心意」，還配文上傳跳舞的照片。由於兩人年齡相差17歲，她幽默說「也許會被說『他就像我的爸爸』，但如果有這麼能幹的父親，請帶來給我看看。這已經是作為一個人非常了不起的事情了，身為一個人喜歡上他已經有足夠的理由了。」

結婚後春名風花仍會繼續從事表演工作，並且會繼續使用婚前的姓氏，不會改夫姓，幽默說：「春風醬是不滅的。不會變成岩風醬，請大家放心。」字裡行間難掩新婚的喜悅。

岩崎MARK雄大在美國出生，並且就讀東京大學，學生時期就開始演員活動，而且英語流利，當演員同時還從事翻譯與口譯工作，是學霸型男星。

▲▼24歲日本女星春名風花閃婚，對象是41歲男星岩崎MARK雄大，兩人相差17歲。（圖／翻攝自IG）

▲春名風花結婚聲明。（圖／翻攝自IG）

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春名風花

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