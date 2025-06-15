美在台協會備避難包警告！唐綺陽「自己的命自己救」：沒人幫很正常

記者陳芊秀／綜合報導

美國在台協會高雄分處於11日透過臉書提醒民眾隨時準備避難包，此舉引發外界揣測，是否釋放了某種「重要信號」。隨後，13日以色列對伊朗展開攻擊，雙方軍事衝突升溫。星象專家唐綺陽分析，木星進入巨蟹座後，恐懼情緒可能被放大，人們需積極應對，但應視個人情況而定。有人選擇與危險勢力妥協以求保全，有人則堅守家園。她強調，今年下半年勢必充滿對立與衝突，但若能穩住心態，危機或將轉化為契機。

▲國際戰事頻傳，唐綺陽分析星象發文。（圖／達志影像、唐綺陽臉書）

唐綺陽開頭寫道：「身邊有人在準備避難包了嗎？」隨著國際上戰事頻起，她分析寫到，巨蟹座所掌管的負面情緒如「恐懼、恐慌」，以及正面特質如「家國、感性、滋養」，在木星的影響下將被放大，成為6月後一整年的基調。恐懼會促使人們開始準備，而唯有積極行動才能獲得木星帶來的幸運。

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不過，什麼是積極行動，因人而異。有些人認為迎合威脅能避免傷害，而另一些人則選擇自我強化，堅持靠自己保護家園。唐綺陽反問網友：「你認為哪一種方式更實際？」

唐綺陽進一步提到，「木、土四分巨蟹牡羊（又是開創度數0-2度入相位），中東戰爭開打、臺海陰影增強，火衝刺獅、日衝刺雙子，印航飛機失事爆炸…，果然瞠目，六月不平靜還沒結束，我們都要有意識地保重、小心，該行動就行動」。她也注意到巨蟹另一面的「暖心、療癒、滋養、撫慰」在大大增加中，越恐慌越能看到「愛」，並寫下：「大聲說愛，愛國、愛家、愛你關心的人不用害臊，不需隱藏，人與人之間，除了恐懼懷疑與互鬥，也可以互助友愛風雨生信心。」

最後唐綺陽感性喊話：「守護好自己的心，保護好自己的家園，自己的命自己救，自己的家自己顧，沒人幫自己很正常，就想想自己怎麼幫自己，自立自強，才有好命。」