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白白當人妻4年「性生活遭羞辱」離婚！揭前夫身分…公公斥做人失敗

記者陳芊秀／綜合報導

藝人白馨儒（白白）曾和諧星逸祥（黃逸祥）交往，2020年與圈外男友結婚，然而今年4月拋震撼彈宣布離婚，並透露婚變原因與性生活不合有關，15日發文「曾經我也是警眷」，揭露前夫的身份。

▲▼白馨儒（白白）發文談及前夫身分。（圖／翻攝自YouTube、臉書）

▲白馨儒（白白）離婚震撼各界，節目認性生活不合，行房被棉被遮臉。（圖／翻攝自YouTube）

白白當時在節目透露，結婚後第一年幾乎沒有性生活，當時以為是對方壓力過大。然而，後來嘗試親密時，對方總用棉被蓋住她的臉、燈都不開，掀開棉被發現對方正在看手機，讓她心痛表示：「我覺得這是我這輩子最大的羞辱，因為性應該是甜蜜的，而不是為了生小孩去做。」

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而白白發文「曾經我也是警眷」，提及前夫身分是警察，交往2年、結婚4年，因丈夫工作性質特殊，長期需要輪班，兩人相處時間有限，自己曾努力適應這樣的生活。然而，婚姻中不僅面臨冷暴力，甚至在試管嬰兒過程中感受到孤立無援。

▲▼白馨儒（白白）發文談及前夫身分。（圖／翻攝自YouTube、臉書）

▲白馨儒（白白）發文「曾經我也是警眷」，談及前夫身分。（圖／翻攝自YouTube、臉書）

白白提到，前夫曾在台北市派出所服務，工作性質穩定，但家庭的責任卻逐漸落在她一人身上。某次家庭聚會中，被公公說「你們做人失敗」，她把話一直記在心裡，「還記得當天晚上前夫還痛哭…我一直安慰他！我們也努力過，之後才去做試管」。然而開始進行試管，丈夫卻在單位換另一個小隊，「我是最後一個知道！」也為此開始不安心，「好像做試管、生小孩、照顧小孩，全部變成我一個人的事情！事後真的就是這樣，還有很多其他的事情！」最終選擇放手這段婚姻。

經歷過痛苦的婚姻，白白仍強調「警察這個工作沒有不好，是人的問題」，並提醒有意嫁給警察的女性要三思。最後，她不忘感謝所有警察的辛勞，並祝福警察節快樂，恢復單身後的她正在努力工作和育兒。網友心疼打氣「辛苦了，只能說家家有本難念的經，外人看不懂」、「有時候也要慶幸還好不是刑警，可能哪一天出任務抓捕嫌犯就沒回來了」、「軍警消眷都很辛苦」、「妳很棒的，真的」。

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白馨儒白白

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