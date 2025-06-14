胡文英親赴警局「怒提告毀謗」　直球對決圤智雨：法院見

記者王靖淳／綜合報導

有「凍齡美魔女」稱號的女星胡文英日前到三峽車禍現場拍片悼念，並於事後將畫面PO上網，不料此舉引來網友反彈，她事後針對此事認錯道歉，結果被網紅導演圤智雨吐槽假哭作戲。為此，胡文英今（14）日發文透露，針對圤智雨對她所做的公開毀謗行為，自己已前往警察局報案提告，同時也喊話對方：「我們法院見。」

▲胡文英提告圤智雨。（圖／翻攝自Facebook／美魔女胡文英）

胡文英表示：「我已親自前往警察局，就網紅導演圤智雨對胡文英所作出的公開毀謗，正式提出報案。」她更強調，針對對方在網路上的惡意中傷、散佈不實內容等行為，自己選擇透過法律手段來維護自身權益，堅持以行動證明清白，「無論面對什麼樣的惡意，我都相信真相會說話，清白不容踐踏。」

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▲胡文英提告圤智雨。（圖／翻攝自Facebook／美魔女胡文英）

胡文英感謝一路以來支持她的朋友與粉絲，「你們的鼓勵是我堅持下去的力量。」她也強調，自己會堅定走完這條維權之路，相信正義最終會到來。針對與圤智雨的爭議，胡文英表示曾給他機會，希望對方能公開道歉並下架相關影片，但卻換來充耳不聞，且顧左右而言他的態度，為此她喊話：「這次我們法院見。」

▲圤智雨發文。（圖／翻攝自Facebook／圤智雨 雨的十二時辰）