柯震東自曝是香菜控！最愛香菜花生冰淇淋　粉絲擠爆送香菜蛋糕慶生

記者蕭采薇／台北報導

男星柯震東在生日前夕現身東區，與粉絲零距離互動，活動尚未正式開始，現場已擠滿來自各地的粉絲，人氣火熱。在談到自己最喜歡的冰淇淋口味時，意外透露自己是「香菜控」，很多人避之唯恐不及的香菜花生口味，反而是他的最愛。

▲柯震東自爆是香菜控。（圖／凍心提供）

柯震東有「信義區媽祖」稱號，14日現身活動時，以白T內搭襯衫、牛仔褲輕裝，展現自然親和的職人風格。柯震東笑稱自己從小就是「冰控」：「小時候會躲起來，一邊吹電風扇一邊偷吃冰，很怕被媽媽罵，但真的太爽了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

當被問到今天最推薦的口味時，柯震東分享：「我最喜歡的是香菜花生，應該很多人不吃香菜，但做成冰品的口味真的很特別；另外一個是威士忌口味，吃起來有點微醺感。」

▲柯震東生日前夕現身東區，與粉絲零距離互動。（圖／凍心提供）

現場更驚喜準備了一顆「香菜花生」為靈感的生日蛋糕，為柯震東慶生，當場令他又驚又笑。主持人大飛更要現場粉絲一起大聲合唱生日快樂歌，並笑說：「要唱到最大聲那種，讓柯震東尷尬！」

現場粉絲們一連唱了中文、台語、英文，三個版本的生日歌，接著柯震東也許下生日願望：「希望在場的大家身體健康、財富自由；第二個願望是大家都幸福美滿。」而第三個願望他則默默許在心裡。

▲柯震東明年將有新作品與大家見面。（圖／凍心提供）



談及接下來的工作計畫，柯震東透露今年都在籌備期中度過，明年將有新作品與大家見面，讓粉絲可以持續期待他的螢幕表現，雖然細節尚未公開，但柯震東表示：「不久的未來就會公布了，還請大家期待。」