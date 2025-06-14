《一代女皇》潘迎紫齋戒閉關18天！　隔日禁食「瘦到掉褲頭」

▲潘迎紫曾飾演《一代皇后大玉兒》的女主角「大玉兒」。（圖／翻攝自臉書／潘迎紫）

圖文／CTWANT

76歲資深女星「娃娃」潘迎紫，曾出演《神雕俠侶》、《一代女皇》、《浴火鳳凰》等經典作品，為80年代當紅巨星，目前定居在香港，而她在今年5月底回台，與許多老友見面，也宣布參與千手千眼觀音菩薩八關齋戒閉關法會。今（14）日上午，潘迎紫發文更新近況，表示自己圓滿了18天的閉關行程，過程中每隔1天都要禁食、禁水、禁語，「我變成一塊海綿，拚命的吸收着，在這18天裡我獲益良多」。

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潘迎紫在臉書撰文道，她圓滿參與了8次千手千眼觀音菩薩八關齋戒紐涅閉關法會，閉關有16天，加上前行和結行法會共18天，「感恩主法上師尊貴的仁增嘉春仁波切的細心教導，我變成一塊海綿，拚命的吸收着，在這18天裡我獲益良多」。

潘迎紫指出，第一天正式進入閉關，提供了豐富的素早餐、午餐，由於她是第一次參加，嘉春仁波切一再提醒她要吃飽，因第2天會禁食、禁水、禁語，中心的資深法友們，也要她多吃，「我吃了個18分飽！第1天，過午不食，晚上10點開始禁水，我守足戒律」。

潘迎紫接著說到，第2天開始禁食、禁水、禁語，她不覺得那麽難熬，只是到了傍晚會覺得很渴，自己是個不能沒有水，平時每天都要喝很多水的人，但她仍嚴守戒律，「此後，每隔1天便禁食禁水禁語。不吃不說，對我來講一點問題也沒有，只是每天晚上下課回酒店途中，會經過一家海鮮餐廳，他門口有大大的玻璃缸養着魚兒，我好想端起整缸水喝下去哦！」

正式出關後，仁波切說她瘦了很多，仁波切自己也瘦了4公斤，潘迎紫則驚覺「褲頭都往下掉了」，更打趣說「其他法友都瘦了！誰想減肥，請來參加紐涅閉關哈！」

最後，潘迎紫也感嘆：「我內心充滿法喜，這18天來肉體上也許受點煎熬，但精神上只覺得滿心歡喜和感動，受益匪淺，仁波切和我約定了，明年再來參加紐涅閉關！感恩所有給我愛的支持的朋友們，願大家平安吉祥。」

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