大馬DJ女神拿到名校博士學位！　IG造型「火辣→甜美」超反差

記者劉宛欣／綜合報導

馬來西亞DJ藍星蕾（Amber Na）有著甜美臉蛋與魔鬼身材，曾多次獲選「亞洲百大DJ」，在IG累積超過1900萬名追蹤者。近日，她於IG曬出身穿博士服的照片，宣布正式取得法國巴黎ESGCI商學院商業法博士學位。

▲藍星蕾是馬來西亞知名DJ。（圖／翻攝自藍星蕾Instagram）

藍星蕾在巴黎街頭拍攝的照片中，展現知性與優雅氣質，與她平日性感吸睛的形象形成鮮明對比。她表示：「這是我人生中最後一次畢業，希望能給支持我的人一個驚喜，證明支持我不會是錯的選擇。」

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▲藍星蕾拿到博士學位了。（圖／翻攝自藍星蕾Instagram）

藍星蕾過去曾入選全球百大DJ，現場演出實力備受肯定，並因活潑個性多次受邀參與綜藝節目，甚至登上台灣《綜藝大集合》。儘管工作滿檔，她仍堅持完成學業，努力在事業與學術上取得平衡。她分享的畢業典禮照片中，手持畢業證書的她自信滿滿，散發出智慧與魅力兼具的氛圍。她特別感謝粉絲一路以來的支持，並希望透過這次的成就，鼓勵更多人勇敢追求夢想。

除了畢業的好消息，藍星蕾在畢業典禮前一晚上傳的一段私房影片也引發熱烈討論。影片中，她身穿灰色運動比基尼與同色系短褲，展現凹凸有致的完美身材，並以「猛夾技巧」挑戰粉絲：「我可以夾很緊，你可以嗎？」此舉再度引發網友瘋狂留言與轉發，讓她的話題度持續攀升。