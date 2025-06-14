館長遊中國狂讚嘆！　律師看傻「像鄉巴佬版誇誇超人」

記者劉宛欣／綜合報導

知名網紅「館長」陳之漢赴中國旅遊，頻頻在社群上發文大讚當地發展之快、建設之宏偉，從機器人送餐到上海中心大廈的高科技阻尼器，都讓他感到「太震撼了」，並連連稱讚對岸的進步。但他這番言論，卻讓部分網友感到不以為然，其中網紅律師巴毛更在臉書發文，直言館長此行「像是被統戰的鄉巴佬版誇誇超人」，語氣頗為諷刺。

▲館長到中國旅遊開直播，引起討論。（圖／翻攝自YouTube／ 館長惡名昭彰）

巴毛律師回憶自己大學時期曾「誤入」統戰旅遊團，當時所見所聞幾乎都是「包裝過後的中國」。她提到去哪裡都有警車開道，吃的、住的都是當地最好的飯店，甚至連農民家中都裝有電子溫控設備，讓人錯以為中國農村生活極為先進。不過她坦言，20歲的自己就已能分辨這並非真實全貌，更提到曾與當地大學生偷溜出團體行程，「只是去逛個街、吃小吃」，就遭領隊大罵，顯示官方對「行程之外的真實中國」極度敏感。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲巴毛律師發文評論館長中國行。（圖／翻攝自巴毛律師臉書）

針對館長在中國之旅中連連驚嘆，巴毛毫不客氣指出，「什麼在台灣稀鬆平常的送餐機器人垃圾桶，都被他誇上天」，甚至還開酸館長在吃「沉浸式宴席」時的樣子像個「呆子」，更反問：「這個在台灣死都吃不到。問題是很多人死也不想吃，好嗎？」語句尖銳又帶有諷刺意味。

巴毛最後更直言館長此行不但毫無質疑精神，還彷彿「自帶統戰效果反向宣傳」，甚至質疑「中國政府到底花了多少錢請來這個統戰反效果的誇誇超人啊」。