新娘親妹妹竟是aespa Karina！　「素雅西裝裙裝現婚禮」賓客看到本人暴動

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女團aespa成員Karina長相甜美又有9頭身完美比例，可鹽可甜的外表獲得很多粉絲喜愛。她14日現身於姊姊的婚禮上，低調地穿著黑色西裝外套，並未搶走新娘風采，但美貌仍引起全場暴動，大批賓客嚇到直呼「新娘親妹妹竟然是Karina」。

▲▼Karina現身姊姊婚禮。（圖／翻攝自X）

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Karina有一位大5歲的親姊姊，且是護理師人員，她曾在節目上炫耀姊姊的美貌，大讚「姊姊比我美，人生看過最善良的人」，但爆笑的是，姊姊性格低調在得知此事後向她抗議，希望她克制再提到自己，姊妹倆的互動相當可愛。

▲▼Karina打扮低調但仍然是焦點。（圖／翻攝自X）



正是因為Karina親姊非常低調，也不太對外人透露自己的身份，14日舉辦婚禮時，Karina本人現身場上，引起賓客暴動，現場有許多照片、影片在網路上瘋傳，她打扮樸素，穿上黑色長版西裝外套，雖是淡裝出席，但甫現身就引起一陣躁動，大批賓客驚呼「親妹妹竟然是Karina」。

Karina出席姊姊婚禮的照片瘋傳，她以家人身份陪在新娘身份，露出甜美笑容招待賓客，並依偎在父母身邊，難得看到私下版的她，照片曝光後掀起熱烈討論。不過，為保護姊姊隱私，新娘真面目並未曝光。