《綜藝大熱門》播12年轉型　Lulu感性發文：三人默契無人能敵

記者王靖淳／綜合報導

節目《綜藝大熱門》昨（13）日宣布將轉為週末大型綜藝節目，並取名為《超級大熱門》，消息曝光後引發討論。為此，主持人之一Lulu（黃路梓茵）今（14）日也在社群發文，並在文中表達深深的感謝與不捨。

▲《綜藝大熱門》轉為週末大型綜藝節目記者會，主持人吳宗憲、LULU出席。（圖／記者湯興漢攝）

談到《綜藝大熱門》將轉型成周末大型綜藝節目，Lulu在文中感性喊話：「Forever 愛大熱門！休息是為了走更長遠的路。」並預告升級版節目《超級大熱門》正在籌備中，盼能火速跟大家見面。與吳宗憲、陳漢典共同搭檔多年的她，特別搬出吳宗憲曾說過「比信任更可貴的東西是默契」，並強調三人已建立了絕佳的默契，同時也自豪表示：「我們三個的默契在這輪完這一輪生肖之後，默契已經是無人能敵了！！太可怕了。」

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▲《綜藝大熱門》轉為週末大型綜藝節目記者會，主持人吳宗憲、陳漢典、LULU出席。（圖／記者湯興漢攝）



事實上，《綜藝大熱門》主持人吳宗憲、陳漢典、Lulu共同出席昨（13）日的記者會，其中當吳宗憲被問到節目將轉型為週末大型綜藝秀的心情時，他一度紅了眼眶，同時也感性表示：「12年了，天下沒有不散的宴席，憲哥不斷轉型，做了很多包括喇叭轟天雷，還有生技產品，我一直在做LED，在轉型沒有失敗，這次還拿到年度最佳企業領導人獎。」