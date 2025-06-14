DORA神隱不出梓梓曝她現況　自己凍卵後「胸部變大E」

記者葉文正／台北報導

福爾摩沙夢想家啦啦隊Formosa Sexy隊長梓梓今天出席SIDIZ一日店長活動， 現場還用滾輪椅子跳舞，相當火辣。不過她也被問到，過去曾在《炸裂吧！女孩》共事的的啦啦隊女孩DORA，因為捲入富商婚姻風波，最近神隱中，梓梓今則表示：「有透過朋友關心她，應該是逐漸在恢復中。」

▲啦啦隊女神梓梓記者會上用椅子跳舞。（圖／記者黃克翔攝）

梓梓今天是在日前宣布凍卵後，公開露面，她也提到「排椅子舞有用到代言的椅子，今天跳覺得更好跳，包覆性很強，可以貼合每個人的背跟腰，跟一般大家坐的椅子不一樣。」善盡代言的責任。

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▲梓梓坦言不愛出門。（圖／記者黃克翔攝）

至於日前去凍卵，梓梓也透露，「我為了要凍卵，胖到56公斤，本來47公斤而已。」160公分的她目前恢復良好，並說取卵的數量很多，高達17顆，所以修復時間比較長，胖了蠻多。

▲梓梓有關心DORA。（圖／記者黃克翔攝）

但她也因此有意外收穫：「我上圍長了一個cup，胸部沒有消回去，現在上圍是大E，幸好凍卵後比有比較瘦回來，但卵子還沒打算用，可能會在37、38歲用掉。

至於在某個啦啦隊票選贏過李雅英，她坦言很開心：「票數讓我很驚訝，票數投票是第二名，感謝梓民幫忙投票，畢竟要為期一個月，粉絲們很辛苦，恭喜菲菲拿到第一名，雖然只是差她0.1，有點小小可惜，更希望團隊可以再拿下殊榮。

至於啦啦隊女還因為DORA與富商及元配的官司糾紛，被外界放上有色眼鏡，問到梓梓對這類情況的處理方式，梓梓則說：「我真的是非常非常不喜歡出門的人，名單出來上面有我，但認識我的人知道，我連便利商店都叫外送，不會去赴約這種事情，只要跟工作無關我會婉拒，而且名單是可以造假的。至於Dora，因為我們在節目上有接觸，但過去我自己也曾發生過受矚目的事情，希望給予對方時間跟空間，我覺得大家都逐漸在恢復中。」