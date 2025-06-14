理想混蛋、頑童MJ116人氣太夯！　小巨蛋加場開唱全秒殺

記者蔡琛儀／台北報導

人氣夯團理想混蛋日前宣布將在11月1日首度於台北小巨蛋開唱，上週門票開賣立刻秒殺，旋即宣布11月2日再加場，門票今（14日）開賣，稍早又宣告再度秒殺。

▲理想混蛋加場再完售。（圖／何樂音樂提供）

鼓手可沛驚喜表示：「原來是這種感覺，雖然通常我不喜歡太快的感覺，但這一次我很喜歡～」吉他手阿哲則說：「填滿兩個萬人小巨蛋，那新歌要改名叫萬萬事大吉了！還是萬事大吉吉？」主唱雞丁夜笑說：「團名也可以改成理想混蛋蛋了。好期待十一月和小混蛋們的攻蛋時刻，讓我們肆無忌『蛋』的狂歡！」吉他手建廷表示：「萬事大吉果然不需要上上籤，只要有小混蛋們在身邊！約定好了，11月演唱會見～」

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此外，饒舌天團頑童MJ116今年7月將在台北小巨蛋舉辦4場演唱會，上週末門票也立刻被搶光，宣布再加兩場，門票同樣是今天開賣，稍早也宣布全數售罄，瘦子特別發文：「感謝各位老鄉的大力支持！」小春則寫：「感謝大家～雖然過程中一直當機！雖然你們一直靠杯～但還是謝謝你們～網站以後會好好改進。」

▲頑童MJ116小巨蛋加場再度完售。（圖／資料照／記者黃克翔攝）