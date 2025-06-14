八點檔女星逛菜市場「穿這樣也太怪」！攤販1句話…她：台灣人好有愛

記者潘慧中／綜合報導

八點檔女星謝京穎2023年底和Energy張書偉登記結婚後，不時會和粉絲分享生活點滴。她近日便在社群網站上傳「穿這樣去菜市場」的側拍照，許多老闆的話讓她突然覺得「台灣人情味真的好有愛」。

▲謝京穎穿這樣逛菜市場。（圖／翻攝自Instagram／orange_hsieh）



照片中，可以看到謝京穎當天為了工作，放下一頭及胸長髮，特地換上一件白色蓬袖短洋裝，搭配同色系尖頭高跟鞋，完美襯托出穠纖合度的小腿，散發出優雅小女人的氛圍。

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▲謝京穎當天沒有換掉工作服。（圖／翻攝自Instagram／orange_hsieh）



謝京穎透露當天收工後，便直接以這身打扮去菜市場買菜，「扎扎實實的傳統市場！」本來不覺得怎麼樣，直到發現獲得不少攤販老闆的關愛，「怕我衣服髒，幫我擦乾淨每個袋子，提醒我離攤子遠一點，怕有些污水噴到我」，讓她頓時驚覺台灣人真的好有愛。

▲謝京穎謝謝攤販的關愛。（圖／翻攝自Instagram／orange_hsieh）



於是趁著太陽下山前，謝京穎拍了幾張外拍照，結果看完成果照才發現，「嗯…我怎麼有勇氣穿這樣去菜市場，也太奇怪了吧！？」

▲謝京穎外貌亮麗。（圖／翻攝自Instagram／orange_hsieh）



謝京穎IG全文：

今天一收工

我就穿這樣去菜市場買菜

（扎扎實實的傳統市場）

本來不覺得怎麼樣

直到獲得許多攤販老闆的關愛

怕我衣服髒 幫我擦乾淨每個袋子

提醒我離攤子遠一點 怕有些污水噴到我

突然覺得台灣人情味真的好有愛

然後趁太陽下山前拍了幾張外拍

看了照片 才發現

嗯…我怎麼有勇氣穿這樣去菜市場

也太奇怪了吧