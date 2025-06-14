ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

陳奕訂婚五分埔千金！年底當爸
家樂福公布「冰品回購10大排行榜」
90歲日本最高齡AV女優！私生活僅老公1人
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

吳宗憲 竹內有紀 蔡琴 蔡語芯 吳婉君 趙駿亞 周杰倫 楊謹華

何妤玟48歲身材超狂！難得「脫到剩泳裝」濕身解放鉛筆腿 辣照震撼千人

記者潘慧中／綜合報導

何妤玟儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她最近便在社群網站上傳了一系列泳裝照，身材保養得超好，完全看不出來已經48歲了，至今已經吸引上千人按讚。

▲▼何妤玟。（圖／翻攝自Instagram／winnie0104 ）

▲▼何妤玟單穿泳裝解放美腿。（圖／翻攝自Instagram／winnie0104 ）

▲▼何妤玟。（圖／翻攝自Instagram／winnie0104 ）

[廣告]請繼續往下閱讀...

照片中，可以看到何妤玟紮起頭髮，穿著墨綠色連身泳裝，相當映襯她的白皙肌膚，單邊挖肩設計剛好展現出性感的肩頸線條，皺摺跟緞面布料完美襯托出纖細腰身，穠纖合度的雙腿在鏡頭前一覽無遺。

▲▼何妤玟。（圖／翻攝自Instagram／winnie0104 ）

▲▼何妤玟。（圖／翻攝自Instagram／winnie0104 ）

▲▼何妤玟。（圖／翻攝自Instagram／winnie0104 ）

▲▼何妤玟。（圖／翻攝自Instagram／winnie0104 ）

▲何妤玟其實很喜歡游泳。（圖／翻攝自Instagram／winnie0104 ）

事實上，何妤玟身高166公分，體重通常維持在48至49公斤。關於飲食習慣，她曾透露幾乎沒在零食、宵夜與甜點，「過去我媽媽對我要求嚴格，飯量一直都是半碗，精緻澱粉攝取少，也有一陣子肉吃不多，或是吃素，血會比較濁，身體比較重，因此不吃紅肉，只吃雞肉。」

▲何妤玟付出不少心力維持體態。（圖／何妤玟提供）

運動方面，何妤玟曾表示每周運動3到4天，「年紀到了，發現光做瑜珈體態不夠漂亮，所以增加兩天跳有氧，鍛鍊線條，一周一天做瑜珈伸展，一周做皮拉提斯與禪柔運動，可以練到肌肉，都有重訓的效果，後兩者比較訓練細部肌肉，希望線條細緻、是漂亮的。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

何妤玟

推薦閱讀

《棒棒堂》男星遭控長期跟騷！她崩潰：已多次報案 經紀人回應了

《棒棒堂》男星遭控長期跟騷！她崩潰：已多次報案 經紀人回應了

9小時前

快訊／12年綜藝大熱門喊停　吳宗憲紅眼眶「身家將全數捐出」

快訊／12年綜藝大熱門喊停　吳宗憲紅眼眶「身家將全數捐出」

6/13 15:14

90歲日本最高齡AV女優！「私生活僅老公1人」夫逝守寡花光遺產出道

90歲日本最高齡AV女優！「私生活僅老公1人」夫逝守寡花光遺產出道

4小時前

小S迎47歲「第一次大S不在的生日」　PO牽手照後停更…媽深夜痛哭

小S迎47歲「第一次大S不在的生日」　PO牽手照後停更…媽深夜痛哭

6小時前

筋肉系AV女優啟動「瘋狂發片模式」！達人喊：準備好衛生紙應戰

筋肉系AV女優啟動「瘋狂發片模式」！達人喊：準備好衛生紙應戰

18小時前

星宇股東會「《瘋神》男星第1個到場」！砸上百萬買股 K董：怎那麼好騙

星宇股東會「《瘋神》男星第1個到場」！砸上百萬買股 K董：怎那麼好騙

6小時前

陳奕訂婚五分埔千金！文華東方低調文定　現場拋震撼彈「年底當爸」做人成功

陳奕訂婚五分埔千金！文華東方低調文定　現場拋震撼彈「年底當爸」做人成功

2小時前

BTS柾國剛退伍就被炎上！「帽子文字觸政治地雷」韓網傻眼　他道歉：即刻銷毀

BTS柾國剛退伍就被炎上！「帽子文字觸政治地雷」韓網傻眼　他道歉：即刻銷毀

4小時前

知名民歌手罹肺腺癌6年...近況曝光！　現身蔡琴演唱會

知名民歌手罹肺腺癌6年...近況曝光！　現身蔡琴演唱會

16小時前

「GD活動遲到40分鐘惹怒韓國記者」公司急發聲　同步宣布捐出8.8億

「GD活動遲到40分鐘惹怒韓國記者」公司急發聲　同步宣布捐出8.8億

5小時前

《微微一笑很傾城》細看是恐怖故事？女主結局「被兒子嫌棄」惹議

《微微一笑很傾城》細看是恐怖故事？女主結局「被兒子嫌棄」惹議

6小時前

「千年一遇美少女」接班人誕生！　她被拍到「奇蹟照片」引轟動

「千年一遇美少女」接班人誕生！　她被拍到「奇蹟照片」引轟動

5小時前

熱門影音

李毓芬跳舞片

李毓芬跳舞片
楊謹華夫妻私下互動

楊謹華夫妻私下互動
楊謹華工作尪變「護花使者」 見他要出差不捨討親＞＜

楊謹華工作尪變「護花使者」 見他要出差不捨討親＞＜
記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童

記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童
周杰倫遊京都遭粉絲圍堵　杜哥骨折..請求不要跟了

周杰倫遊京都遭粉絲圍堵　杜哥骨折..請求不要跟了
劉品言重訓「連晨翔在旁護妻」　「孕肚首曝光」小腿還是超細

劉品言重訓「連晨翔在旁護妻」　「孕肚首曝光」小腿還是超細
陳詩媛想生雙胞胎女兒　身分變王齊麟太太：非常有壓力

陳詩媛想生雙胞胎女兒　身分變王齊麟太太：非常有壓力
信在《臨江仙》客串　古裝差點認不出來

信在《臨江仙》客串　古裝差點認不出來
連晨翔曾驚喜送花劉品言 　被拱「結婚」真的成真！

連晨翔曾驚喜送花劉品言 　被拱「結婚」真的成真！
李多慧跳三振舞太好看　被CUE兩次XDD

李多慧跳三振舞太好看　被CUE兩次XDD
侯佩岑聽到周杰倫的〈珊瑚海〉　尷尬笑出來..隊友偷瞄她XD

侯佩岑聽到周杰倫的〈珊瑚海〉　尷尬笑出來..隊友偷瞄她XD
程瀟傳訊息給前男友　對方秒回..旁人暗示：太巨星

程瀟傳訊息給前男友　對方秒回..旁人暗示：太巨星
謝盈萱認「稍微知道」劉品言懷孕　曾寶儀赴韓拜訪舒華喊：好心疼

謝盈萱認「稍微知道」劉品言懷孕　曾寶儀赴韓拜訪舒華喊：好心疼

45歲金泰希超仙登台「台灣越來越美」　想帶老公Rain來：看到我要打招呼喔！

45歲金泰希超仙登台「台灣越來越美」　想帶老公Rain來：看到我要打招呼喔！

侯佩岑挑戰唱跳「瘋到老師問號XD」　被隊友甩來甩去…尖叫軟腳了

侯佩岑挑戰唱跳「瘋到老師問號XD」　被隊友甩來甩去…尖叫軟腳了

陳詩媛想生雙胞胎女兒　「太多王齊麟我會瘋掉XD」

陳詩媛想生雙胞胎女兒　「太多王齊麟我會瘋掉XD」

劉品言、連晨翔宣布結婚懷孕！　3年前拍MV相識…婚宴喊卡原因曝

劉品言、連晨翔宣布結婚懷孕！　3年前拍MV相識…婚宴喊卡原因曝

聲樂老師點評范瑋琪「皺眉＋扶胸」　同情她「太緊張」：不知道經歷過什麼

聲樂老師點評范瑋琪「皺眉＋扶胸」　同情她「太緊張」：不知道經歷過什麼

許效舜曝有和威廉聊：他心臟有問題　Sandy聽老公像許光漢「一定被罵」XD

許效舜曝有和威廉聊：他心臟有問題　Sandy聽老公像許光漢「一定被罵」XD

Dora約會富商照網瘋傳「經紀人冷回應」　獵豔名單扯17位啦啦隊…PS乖姐揭真相

Dora約會富商照網瘋傳「經紀人冷回應」　獵豔名單扯17位啦啦隊…PS乖姐揭真相

郭書瑤北檢開庭：管委會找不到人　聽閨蜜劉品言懷孕「認了早知情」

郭書瑤北檢開庭：管委會找不到人　聽閨蜜劉品言懷孕「認了早知情」

瀨戶環奈專訪

瀨戶環奈專訪

正妹粉絲和周杰倫合唱《珊瑚海》　 一開口網驚喜：好好聽！

正妹粉絲和周杰倫合唱《珊瑚海》　 一開口網驚喜：好好聽！

舒華回家了！率i-dle抵達台灣　薇娟比愛心…4人親切揮手甜笑

舒華回家了！率i-dle抵達台灣　薇娟比愛心…4人親切揮手甜笑

看更多

當李珠珢得知打者出局　一臉不敢相信XD

即時新聞

剛剛
剛剛
4分鐘前0

張翰40歲演高中生被酸爆！　陸網狠批「比較像學生家長」

19分鐘前10

歐陽妮妮顧娃挨酸飄嬸味　「穿睡衣夾鯊魚夾」畫面流出

31分鐘前1

被7月5日大地震預言嚇到！修杰楷暑假帶全家離開台灣　只有賈靜雯搭商務艙

1小時前0

男歌手甲狀腺癌復發抗癌成功！　培養1習慣維持健康

1小時前21

六月師大EMBA畢業「抱走3獎」！　李易甜誇：實至名歸

1小時前46

DORA神隱不出梓梓曝她現況　自己凍卵後「胸部變大E」

1小時前10

理想混蛋、頑童MJ116人氣太夯！　小巨蛋加場開唱全秒殺

1小時前1

八點檔女星逛菜市場「穿這樣也太怪」！攤販1句話…她：台灣人好有愛

2小時前314

何妤玟48歲身材超狂！難得「脫到剩泳裝」濕身解放鉛筆腿 辣照震撼千人

2小時前0

五月天睽違8年再訪哈爾濱　台下歌迷舉牌「太靠X了」阿信當場反嗆！

讀者迴響

熱門新聞

  1. 《棒棒堂》男星遭控長期跟騷！她崩潰：已多次報案 經紀人回應了
    9小時前189
  2. 快訊／12年綜藝大熱門喊停　吳宗憲紅眼眶「身家將全數捐出」
    6/13 15:143621
  3. 90歲日本最高齡AV女優！「私生活僅老公1人」夫逝守寡花光遺產出道
    4小時前2610
  4. 小S迎47歲「第一次大S不在的生日」　PO牽手照後停更…媽深夜痛哭
    6小時前1615
  5. 筋肉系AV女優啟動「瘋狂發片模式」！達人喊：準備好衛生紙應戰
    18小時前309
  6. 星宇股東會「《瘋神》男星第1個到場」！砸上百萬買股 K董：怎那麼好騙
    6小時前9211
  7. 陳奕訂婚五分埔千金！文華東方低調文定　現場拋震撼彈「年底當爸」做人成功
    2小時前25
  8. BTS柾國剛退伍就被炎上！「帽子文字觸政治地雷」韓網傻眼　他道歉：即刻銷毀
    4小時前66
  9. 知名民歌手罹肺腺癌6年...近況曝光！　現身蔡琴演唱會
    16小時前166
  10. 「GD活動遲到40分鐘惹怒韓國記者」公司急發聲　同步宣布捐出8.8億
    5小時前6
ETtoday星光雲

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合