何妤玟48歲身材超狂！難得「脫到剩泳裝」濕身解放鉛筆腿 辣照震撼千人

記者潘慧中／綜合報導

何妤玟儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她最近便在社群網站上傳了一系列泳裝照，身材保養得超好，完全看不出來已經48歲了，至今已經吸引上千人按讚。

▲▼何妤玟單穿泳裝解放美腿。（圖／翻攝自Instagram／winnie0104 ）



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照片中，可以看到何妤玟紮起頭髮，穿著墨綠色連身泳裝，相當映襯她的白皙肌膚，單邊挖肩設計剛好展現出性感的肩頸線條，皺摺跟緞面布料完美襯托出纖細腰身，穠纖合度的雙腿在鏡頭前一覽無遺。

▲何妤玟其實很喜歡游泳。（圖／翻攝自Instagram／winnie0104 ）



事實上，何妤玟身高166公分，體重通常維持在48至49公斤。關於飲食習慣，她曾透露幾乎沒在零食、宵夜與甜點，「過去我媽媽對我要求嚴格，飯量一直都是半碗，精緻澱粉攝取少，也有一陣子肉吃不多，或是吃素，血會比較濁，身體比較重，因此不吃紅肉，只吃雞肉。」

▲何妤玟付出不少心力維持體態。（圖／何妤玟提供）



運動方面，何妤玟曾表示每周運動3到4天，「年紀到了，發現光做瑜珈體態不夠漂亮，所以增加兩天跳有氧，鍛鍊線條，一周一天做瑜珈伸展，一周做皮拉提斯與禪柔運動，可以練到肌肉，都有重訓的效果，後兩者比較訓練細部肌肉，希望線條細緻、是漂亮的。」