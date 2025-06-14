人氣韓團台灣獻出「女友視角」初體驗！　現身快閃台中5天4夜⋯粉絲暴動了

記者吳睿慈／台北報導

南韓團體DKB將在7月14日到20日於台北SOGO忠孝館展開「CRUSH ON YOU」 POP-UP IN TAIPEI，為此，他在5月低調抵台展開5天4夜的拍攝行程，全程在台中取景，邊工作邊享受在地美食，更入境隨俗體驗台灣獨有的釣蝦場行程，打造出濃濃台灣味。

▲DKB日前低調訪台，前往台中五天四夜拍攝。（圖／FU Entertainment提供）



DKB為即將到來的「CRUSH ON YOU」 POP-UP IN TAIPEI展開為期5天4夜的拍攝工作，首度造訪台中，他們認為比起台北，台中多了復古的店家，呈現不同的城市風情。5位成員D1、E-CHAN、準序、GK和YUKU親自參與快閃店計劃，對於後豐鐵馬道和彩虹眷村景點印象深刻，E-CHAN和D1忍不住大讚經過隧道時，壯觀的景象令他們印象深刻，GK也附和：「真的好想再去一次。」準序和YUKU則被彩虹眷村濃濃的藝術氣息吸引，準序甚至表示，如果有機會「我甚至很想參與其中！也想在上面展示有我的風格的作品！」YUKU大讚從畫作中可以感受到每一筆畫的手感。

[廣告]請繼續往下閱讀...

拍攝風格裡，他們更首次挑戰「女友視角」，留下許多臉紅心跳的瞬間，E-CHAN對於Morning Call的起床瞬間感到有些陌生和害羞、D1也說拍攝餵對方吃東西和擦嘴巴最害羞、GK則對台詞感到害羞、準序則是和對方一起吃東西的告白瞬間，因為想到BB們（DKB粉絲名稱），而笑說：「想這個畫面我突然整個人都害羞到僵住了…」但也不忘趁機告白粉絲BB我喜歡你。

這次和台灣團隊合作，雖然因為語言關係需要較多的溝通，但他們大讚團隊相當熱情，拍攝的氛圍非常好，D1對於在飯店洗手間拍攝刷牙的場景印象深刻，YUKU則是對於攝影師取景的視角感到嘖嘖稱奇，「有一個場景是在ㄷ字形結構的樓梯那裡，攝影師從我站的反方向角落拍過來，使用到那樣的鏡位真的讓我感覺很新奇！」

▲DKB將舉辦快閃店。（圖／FU Entertainment提供）



雖於對於台灣不陌生，但DKB首訪台中品嚐道地美食，對於甜點情有獨鍾準序愛上銀絲捲沾煉乳的吃法、E-CHAN、D1和YUKU愛上吃花生麻糬，E-CHAN甚至把麻糬當正餐吃，「內餡非常Q彈又甜甜的，我好像吃得比正餐還多。」GK則是吃到念念不忘的糖葫蘆，「這次我們又吃到了糖葫蘆，還是一如既往的好吃，我真的覺得很幸福。」

此外，團員親力親為參與周邊設計，每個人都有屬於自己的香水，由他們自己調香打造，更設計自己的專屬T-Shirt，屆時在店內也會有此次「台灣製造」限定的紀實影音短片和充滿濃濃台灣風情的限定寫真，DKB希望透過這次的快閃店，讓更多人認識他們不同的面向，與大家分享這次難得的美好回憶。