車模界林志玲閨蜜團槓上家屬！　律師無奈指「拔管不是想拔就拔」

記者劉宛欣／綜合報導

「車模界林志玲」蔡語芯5月在醫美診所施打「牛奶針」後昏迷命危，歷經19天搶救無效，家屬12日決定拔管，竟遭閨蜜團指控，家屬拿完錢就拔管。「巴毛律師」陳宇安為此多次在臉書表達看法，指出要使用昏迷中的病患財產，必須要去聲請監護宣告，得花半年之久，才有可能動用蔡女財產，13日晚間她再度開轟，批評閨蜜團的行為。

▲蔡語芯的家屬槓上閨蜜團。（圖／翻攝自蔡語芯臉書）

巴毛律師13日晚間再度透過臉書發文，她指出「要拔管，也不是家屬想拔，醫院就隨便讓你拔欸」，拔管需要符合三個條件，就算病患已無法好轉，但過程仍相當慎重，第一是「經兩位醫師診斷確為末期病人，無法治癒，近期內死亡已不可避免」，第二為「病患的意願書，或配偶、成年子女或孫子女、父母這最近三順位親屬，一致決定的同意書」，第三則是「通過醫院醫學倫理委員會審查」。

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▲巴毛律師詳述拔管流程。（圖／翻攝自巴毛律師臉書）

巴毛律師無奈說道「拜託，醫院也不想惹事好嗎？一堆人說家屬隨便拔管很冷血，好像還很有機會結果家屬放棄一樣，隨便拔管可能變故意殺人好嗎？至少用一下Google好不好？」貼文一出引發迴響，網友紛紛附和表示「真的，局外人還來攪局」、「就是標準的情勒」、「腦部已經缺氧30分鐘了！實在沒必要繼續撐」。