藍心湄手機裝「按手指量血壓APP」GG了！　急喊：一下載就中毒

記者劉宛欣／綜合報導

近年來各種詐騙手法日新月異，不肖人士越來越猖狂，許多民眾都曾受害。藝人藍心湄13日晚間便透過臉書發文，坦言自己在臉書上下載了聲稱「可量血壓」的APP，馬上手機中毒。

▲藍心湄下載APP導致手機中毒。（圖／翻攝自藍心湄臉書）

藍心湄13日在臉書發文，無奈表示「大家小心，我在FB看到按手指就可量血壓的APP，ㄧ下載就…中毒了…哇哩淚」，貼文引起不少迴響，楊繡惠也留言回應「小心啊，詐騙很猖狂啊！」，網友們也紛紛直言「詐騙集團太多很可惡，現在太多網址都不敢亂點」、「都騙人的，還有什麼驗血糖的都是」、「臉書上的連結千萬不能亂點」。

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▲藍心湄貼文。（圖／翻攝自藍心湄臉書）

近來網路詐騙手法不斷進化，方法包含AI深偽技術（Deepfake）與假投資廣告，詐騙集團利用AI換臉、模仿名人語音進行「視訊詐騙」，讓受害者誤以為是親友或名人邀約投資；同時也透過社群平台、大數據投放精準設計的假廣告，宣稱「穩賺不賠」、「快速致富」，誘騙民眾點擊連結後加入LINE群組或下載詐騙App，進一步詐取財物，或竊取手機資訊。專家呼籲，民眾務必提高警覺，勿輕信網路訊息，接到可疑來電或投資邀約時，應即時查證或撥打165反詐騙專線求助。