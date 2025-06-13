看館長直播「對汪小菲改觀」　Cheap讚：比台灣很多富二代強多了

記者劉宛欣／綜合報導

「館長」陳之漢前往中國上海展開為期6天的旅行，12日晚間與汪小菲碰面，吸引大量兩岸網友觀看直播，在線人數一度飆到43萬人，兩人在汪小菲的麻辣火鍋品牌「麻六記」共進晚餐，席間的談話成功讓不少人對他改觀。百萬粉絲網紅Cheap也在臉書發文，直言「汪小菲比台灣很多富二代強多了」，言辭間不吝讚賞。

▲汪小菲、館長合體直播引發討論。（圖／翻攝自Cheap臉書）

Cheap指出，自己原本從媒體印象中認為汪小菲是「媽寶、靠媽的草包」，但透過這次直播，眼中的汪小菲「講話文質彬彬很有教養」，在談論自家餐廳經營理念時，更展現出高度專業與親力親為的態度。從餐廳定位到菜色設計、品牌策略與文化連結，汪小菲「講得頭頭是道」，讓人驚豔他對品牌經營的深度理解。

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▲Cheap發文稱讚汪小菲。（圖／翻攝自Cheap臉書）

他更不諱言對比台灣部分富二代開餐廳的情況，常見的是一股腦「想證明自己不靠爸」卻缺乏長期經營思維，對品牌經營一問三不知，導致短命收場。而相較之下，汪小菲則是「真正理解自己品牌的靈魂」，甚至能侃侃而談每道菜背後的文化脈絡，令人佩服。

此外，Cheap也提到直播中汪小菲多次貼心幫身旁的女記者夾菜，展現老闆的溫暖風範。他強調，人的樣貌本就多元，不應被媒體刻板形象定義，「其實人本來就會有多種面向，不會是單純的二元對立。」他感性地說：「有時候換個場景、換個光，人的樣子就會不一樣。」這一句話也被部分網友猜測是在諷刺館長。