陳匡怡「三度轟網友沒見過世面」　不爽曬豪車照挨酸：腦袋空洞

記者王靖淳／綜合報導

女星陳匡怡過去因出演偶像劇《我可能不會愛你》打開知名度，雖然近年鮮少出現在螢光幕前，但偶爾仍會在社群分享生活點滴。最近她因曬出追求者豪車、飯局等照片被部分網友酸物質、崩壞、炫富，事後除了親自發聲回擊質疑留言，昨（12）日也再度發文回應。

▲陳匡怡。（圖／翻攝自Facebook／陳匡怡）

陳匡怡怒斥匿名發言的網友沒見過世面，痛批對方不只腦袋空洞，且發言相當幼稚及丟臉。她在文中點名最先發文的那名網友，「你們都沒發現講話那個人，自己很有問題嗎？」並直言對方既然已是成年人，卻還在匿名平台上面討論「毫無意義的低能主題」，讓她感到相當不解及不滿。

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▲陳匡怡再發聲。（圖／翻攝自Facebook／陳匡怡）

此外，陳匡怡也現身留言區回覆部分網友的留言，當有人提到「會用匿名的都是社會邊緣人，沒參考價值」時，陳匡怡坦言：「很多朋友這樣講，我不敢說全部，但很多發言有點像。他們都說根本不用看，那些人素質很低能，講話沒什麼營養。」

▲▼陳匡怡回應網友留言。（圖／翻攝自Facebook／陳匡怡）

至於有網友指出Dcard上充斥著亂七八糟的廢文，並提醒陳匡怡別看，為此她也表示認同，「完全同意，很多發言像徬徨少年時，跟奇葩思想的、會得罪人的不禮貌屁孩。現實生活中那樣跟別人講話會得罪人，別人會覺得很怪、這個人很沒禮貌、低能低能的。所以我很少看匿名論壇，因為沒什麼參考意義。」