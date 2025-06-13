黃豪平帶頭突破教育M型化 「擁有更公平的教育機會」

記者葉文正／台北報導

黃豪平6月13日在「歐娜國際」為失依兒的教育權益發聲，對各界親子發出邀請：8月9日走進大稻埕戲苑看兒童劇，門票將形成公益支持，幫助忠義基金會各家園中0-18歲失依兒，擁有更公平的教育機會。

▲黃豪平(右)帶頭做公益。（圖／忠義基金會）

在台灣，有一群人連續12年以「愛人」為信念，每逢暑假前夕便自發性串聯，號召各界家庭觀劇助學，力挺失依兒教育。因為他們相信「突破教育M型化」人人有責，創造更公平的教育環境，也將建構台灣社會的穩定與韌性。

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▲黃豪平希望擁有更公平的教育機會。（圖／忠義基金會）

黃豪平投入忠義基金會「好童學加油」教育費募集計畫，是因為在當替代役階段，曾參與公益大使團，前往偏鄉或養老院演戲，看見弱勢服務對象的處境，特別能夠同理彌平差異的重要影響力，在於「利他」。

愛心班長黃豪平與大誠保險經紀人股份有限公司王怡婷總經理、愛人家族-台灣永聚營業處莊盛智副總、日式威廉髮藝集團-劉凡穎總裁特助與忠義基金會執行長高敏足，在場為巨型的學習列車貼上「機會平等」、「優質教育」、「環境包容」、「消除歧視」、「翻轉人生」、「實現夢想」等關鍵詞標語，齊心呼籲大眾響應扶持失依兒教育需求，期許台灣社會能真正實踐聯合國永續發展(SDGs4)之優質教育目標。

忠義基金會長期服務0-18歲失依兒少，並為國內少有收容0-3歲嬰兒之專業安置家園，長年以分齡家園安置教養，陪伴超過8,000位弱勢兒童或少年長大成人，並已幫助855位以上的孩子找到願意承諾照顧、愛護他們的收養家庭。園生教育需求龐大，亟需各界支持。響應「好童學加油」教育費支持計畫或公益合作請洽：02-29302600楊先生。