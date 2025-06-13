林萱瑜34歲生日「充實到爆炸」　Junior暖心喊話：做更好的人

記者王靖淳／綜合報導

女星林萱瑜昨（12）日迎來34歲生日，她在社群感性發文，並感謝老公Junior的陪伴，貼文曝光後，Junior也發文獻上祝福，同時也有感而發表示：「做個更好的人，做個永遠挺直腰桿說話的人。」

▲林萱瑜迎34歲生日。（圖／翻攝自Instagram／kininii）

迎來34歲生日的林萱瑜坦言，雖然近年忙於工作，但還是非常享受這種「充實到爆炸卻又簡單的生日」。她感性表示，隨著年齡增長，對誰是真愛這件事反而更明確，也因此她想特別感謝這一路上「抓著她、疼愛她、接住她」的親朋好友。此外，她也開心透露，今年連媽媽也都特地寫了一篇祝她生日快樂的話，讓她深感窩心。

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林萱瑜也特別向老公Junior表達感謝，稱對方總是以滿滿的愛與正能量陪伴在她身邊，還貼心準備了禮物，讓這個生日增添不少幸福感。她開心寫道：「我想我挺喜歡這種充實到爆炸卻很簡單的生日。」並透露自己許了很多生日願望，期待未來都能一一實現。

▲Junior、林萱瑜會在社群分享日常。（圖／翻攝自Instagram／kininii）

而Junior也在社群發文，並以「韓夫人」甜蜜稱呼林萱瑜，他表示，在成長的路上，兩人都應該變得「更有智慧、更果斷」，並期許未來的每年都能更勇敢及坦率。他更在文末喊話老婆：「做個更好的人，做個永遠挺直腰桿說話的人。」貼文曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言寫下生日祝福。