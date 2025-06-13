遭「車模林志玲」家屬提告！閨蜜翁子涵反擊：用告人的方式擋真話

記者劉宛欣／綜合報導

「車模界林志玲」蔡語芯25日到台北市大安區知名醫美診所施打「牛奶針」（舒眠針）後陷入昏迷，搶救18天後腦死，家屬6月12日忍痛拔管，不料，蔡語芯的閨密團卻在社群上指控，家屬急於拔管是為了獲取遺產及賠償金，「親媽媽和親哥哥只圖她的錢，不願用她的錢救她」，痛批家屬的決定違背人倫，此言論引發家屬不滿，隨即提告翁子涵，而她也不甘示弱，發文回擊。

▲翁子涵回擊蔡語芯家屬。（圖／翻攝翁子涵IG）

[廣告]請繼續往下閱讀...

翁子涵在Instagram限時動態中多次回應，強調自己並未造謠，只是說出「親眼所見、親耳所聞的事實」，並質疑家屬壓制真相：「你若無愧於心，何必急著用告人的方式擋住真話？」此外，翁子涵還警告蔡語芯哥哥，強調「現世報從不缺席」，她表示閨密團已盡全力守護蔡語芯，但若家屬執意提告，可能會讓更多不為人知的真相曝光。

▲翁子涵發文。（圖／翻攝翁子涵IG）

此前，蔡語芯哥哥提告翁子涵提告妨害名譽及個資法，同時對7名謾罵的網友截圖相關言論後，提告妨害名譽。哥哥受訪澄清，會發文問包包價值，是因為妹妹在銀行有積欠貸款，為了幫妹妹處理償還才詢問，自己本身也有1400萬的存款，根本不需要這些錢，卻被她的好友們誤解，相當冤枉又荒謬，並悲痛表示「如果我妹救得起來，我一定全力救」。