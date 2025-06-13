林志玲帶3歲兒參加歌唱發表會！　AKIRA跨海「收到老婆影片」：我很感動

記者吳睿慈／台北報導

日本天團放浪兄弟EXILE即將在14日於Zepp New Taipei舉辦見面會，7人AKIRA、TAKAHIRO、橘KENCHI、NESMITH、SHOKICHI、世界以及佐藤大樹13日下午先在唱片公司受訪，姐夫AKIRA被問及老婆林志玲是否會到場見面會？他表示「不太確定，因為志玲現在在日本要帶兒子去唱歌發表會」，聊起3歲兒子已經會唱歌、跳舞，露出爸爸笑容。

▲放浪兄弟EXILE即將在14日於Zepp New Taipei舉辦見面會。（圖／COME ON JKSSP提供）



放浪兄弟EXILE即將在台舉辦見面會，成員擠出所學中文，大樹搶先示範「今天沒有很多工作吧」、「沒關係」，他解釋由於6年前來台灣時，當時會問「今天沒有很多工作吧」，這句話讓他印象深刻。NESMITH現學現賣，利用經常在日本的演出，詢問「你幹嘛」的中文怎麼說，雙手一攤加上彎腰的表情，逗得全場記者笑出來，他則難為情表示：「我剛剛做的時候，攝影記者們都沒在拍。」於是現場起哄再示範一次，如願獲得鎂光燈洗禮。

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團體成軍多年，歌迷陪著他們走過許多歲月，13日抵達松山機場時，吸引300名粉絲到場，其中有一位身障粉絲因高中時發生事故，只能坐輪椅移動，透過放浪兄弟的音樂獲得安慰，AKIRA特地彎腰與她合照，在訪問上得知該位粉絲的故事，正面回應「很開心我們的音樂、表演帶給力量，非常感謝這些歌曲可以陪伴大家成長、獲得安慰，這讓我從中感受到身為藝人的使命感，希望今後帶給歌迷更多力量。」

▲AKIRA透露老婆跟兒子現在都在日本，林志玲陪小孩去唱歌發表會。（圖／COME ON JKSSP提供）



而AKIRA近來造型留長髮、蓄鬍，他解釋是因拍電影角色需求，現場被稱讚很像基努李維，他靦腆回答：「不好意思被說像基努李維。」成員在場則是笑翻。

AKIRA近來在日本忙著跑巡演，難得回到台灣，被問及老婆志玲會到場幫忙加油嗎？他透露：「不確定，今天兒子學校有歌唱發表會，在日本帶他去參加活動，不知道趕不趕得回來。」稍早看到兒子的影片，他表示：「看到影片覺得很感動，兒子表演應該會邊唱邊跳吧。」被問到會希望3歲兒子未來當明星嗎？他表示「支持小孩想做的所有事情」，但身為團體主舞的他，幽默回答：「我沒有教他跳過舞，我希望他成為主唱！這是我的經驗談。」