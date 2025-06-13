劉曉憶認愛大稻埕餐廳老闆「見習當闆娘」！戶外廚房工作全被拍

▲劉曉憶與Jay及朋友坐在用餐區聚餐，雖然被熟男包圍，她卻十分融入其中。（圖／讀者提供／CTWANT提供，下同）



圖文／CTWANT

48歲女星劉曉憶4月認愛餐廳老闆Jay，並透露想「婚」，有望明年完成終身大事。近日，時報周刊CTWANT讀者目擊劉曉憶現身台北市大稻埕，在男友的店裡穿梭忙碌，彷彿早已成為這間餐廳的靈魂人物，頗有老闆娘架勢。

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▲晚餐時分，劉曉憶回到廚房幫忙工作。（圖／讀者提供）



5月22日晚上6點多，劉曉憶身穿白T搭配牛仔短褲，與Jay一同坐在店裡用餐區。雖然桌上多是熟男好友，一群人開心喝著啤酒、配著下酒菜，但她看起來十分融入這場飯局。

約莫半小時後，雖然聚餐還沒散會，但劉曉憶跟著Jay回到內場幫忙，穿梭於廚房與餐廳之間忙得不亦樂乎。由於餐廳設於戶外，她還拿出防蚊噴霧替自己噴上，臉上沒有一絲不悅，顯得相當享受兩人一同打拚的生活。

▲由於餐廳設在戶外，劉曉憶在忙碌時不忘拿出防蚊噴液自我防護。（圖／讀者提供）



劉曉憶去年接受第二次縮胃曠腸手術，體重從75公斤驟降至64公斤，成功瘦身後不僅體態明顯變化，連桃花運也跟著旺了起來。今年4月，她被爆出戀情，男友Jay是透過美甲師牽線認識，劉曉憶也大方承認戀情，並坦言有結婚的念頭。當時經紀人透露：「應該是會等手頭上的工作忙完就結婚，預計明年。」

▲瘦身有成的劉曉憶於4月公開認愛圈外男友Jay。（圖／讀者提供、翻攝自劉曉憶IG）



認愛後，劉曉憶也不避諱在社群網站上放閃，經常曬出兩人貼臉合照，甜蜜寫下「就是一個你陪我我陪你的概念」、「就喜歡這樣陪著你」。她更用「老夫老妻」來稱呼彼此，可見小倆口感情穩定，常常膩在一起，看來好事真的不遠了。

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