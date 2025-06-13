告NONO性侵「吹哨者2年收入掛零」！揭打官司背後辛酸：失去所有動力

記者潘慧中／綜合報導

網紅小紅老師是NONO多起性侵、猥褻案的吹哨者，勇敢站出來的態度讓不少網友為之敬佩。然而，她13日突然有感而發地說：「前幾天看到大牙因Metoo事件到現在，收入每月只剩1萬，我想我完全可以理解，因為我是完全0收入。」

▲小紅老師吐露打官司背後的辛酸。（圖／翻攝自Instagram／anissa0825）



小紅老師透露12日接到一通來自老朋友的電話，讓她百感交集，「她欲言又止的想罵我，但開不了口，她又氣又急，婉轉的在電話中留了尊嚴給我。」對方心疼她的處境，同時又氣她「幹嘛把自己搞成這樣」。

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這一切得從當年創業說起，小紅老師表示自己以前是很有夢想的人，為了研發自有品牌保養品，投入近兩年時間打樣、調整，前後修改了九個版本，成功解決自己的肌膚問題，「沒想到隔幾週事件出現了，輿論的發酵像滾雪球般飛來」，讓她不得不全面停工，「不接任何工作也不直播不曝光。」

▲NONO 2年前陷入性侵爭議。（圖／記者劉昌松攝）



小紅老師隨即進入打官司的漫長過程，然而打擊接踵而至，「幾個月後我母親突然驟逝，隔年父親進ICU，到今年的現在還躺在呼吸照護病房。」家庭接連遭逢變故，讓她陷入前所未有的低潮，「我不知道我還要夢想幹嘛？我也不知道我要為誰而努力？」

▲小紅老師2023年6月正式提告NONO。（圖／記者李毓康攝）



小紅老師失去所有生活動力，「賺再多錢死了不是都一樣，沒後代錢就充公歸給政府」，她坦承連起床的力氣都沒有，「只能躺著，就是躺著，根本比鹹魚還不如。」前幾天看到大牙在MeToo事件後收入驟減的消息，她感同身受，「因為我是完全0收入。」

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。

(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

小紅老師IG全文：

昨天我的老朋友，打來給我，她欲言又止的想罵我，但開不了口，她又氣又急，婉轉的在電話中留了尊嚴給我。

她已經是億來億去的大老闆了，她氣我幹嘛把自己搞成這樣？！

我明明是個很有夢想，想幹嘛就幹嘛的人，當時研發自己的產品快兩年，反覆打樣了九個版本，把我滿臉爛痘調理成一顆都沒有，當時我興奮的不斷分享。

沒想到隔幾週事件出現了，輿論的發酵像滾雪球般飛來，我停下了手邊所有工作，不接任何工作也不直播不曝光。

因為我開始進入下個環節：打官司。

開始幾個月後我母親突然驟逝，隔年父親進ICU，到今年的現在還躺在呼吸照護病房。

我不知道我還要夢想幹嘛？我也不知道我要為誰而努力？賺再多錢死了不是都ㄧ樣，沒後代錢就充公歸給政府。

我失去所有生活的動力，連起床的力氣都沒有，只能躺著，就是躺著，根本比鹹魚還不如。

前幾天看到大牙因Metoo 事件到現在，收入每月只剩ㄧ萬，我想我完全可以理解，因為我是完全0收入。