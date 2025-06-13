韓吃貨正妹「一餐20碗拉麵」　健檢數據曝驚人胃容量

▲子陽的胃容量比同齡女性多出30至40%。（圖／쯔양밖정원YouTube）

圖文／CTWANT

韓國知名大胃王YouTuber「Tzuyang」（子陽）一餐能吃20碗拉麵、240塊壽司，體重卻常年維持在50公斤。近日她公開自己的健康檢查過程，揭露自身胃內視鏡檢查和健康檢查結果，引發網友關注。

子陽2018年開始在YouTube上傳大胃王的影片，早期以大胃王食量吃韓式料理、街頭美食等內容吸了大量粉絲，目前頻道有1200萬訂閱數。日前她在個人頻道上傳最新Vlog，影片主題為「為什麼Tzuyang不會變胖？吃20包拉麵的胃到底有多大？內視鏡與健康檢查全紀錄！」影片中，她前往醫院接受全身健康檢查，並首次進行大腸鏡檢查，為此禁食長達38小時。

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檢查結果出爐後，醫師發現子陽的胃容量比一般同齡女性大約30至40%，消化及吸收能力亦優於常人。醫師表示：「你的胃容量比同體型女性明顯大，甚至超過多數成年男性，這也是你能進食大量食物卻不易發胖的原因之一。」

除了胃部檢查外，大腸鏡顯示子陽腸道乾淨，未發現息肉或發炎現象。醫師補充：「你目前的身體質量指數（BMI）僅17.5，屬於偏瘦，但血糖檢查數據非常理想，六個月平均值僅5.2%，顯示你無論是運動習慣或胰島素調節功能都非常良好。」

檢查結束後，子陽喊著「我餓死了！」立即前往麵包店及中式餐館大快朵頤，展現她過人的食量。

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