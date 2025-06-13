獨家／女神也是一般人！金泰希嫁Rain結婚當媽後：曾容貌焦慮⋯　金句安慰女性

記者吳睿慈／專訪

南韓「最美女星」金泰希出道25年來以自然美為著稱，既是高學歷首爾大學畢業，又散發著知性氣質，是許多女性的楷模。她12日為代言的醫美出席記者會，睽違13年來到台灣，接受《ETtoday》專訪，以自身經驗分享如何學會擁抱自我魅力，承認內心話確實有過容貌焦慮，「我在35歲之後開始有點不安，而那個時候我剛好結婚也生了孩子，忙著養孩子。」女神與一般凡人無異，對於外貌感到憂慮。

▲金泰希身為「南韓第一美女」，但其實在37結婚生子後，對於外表感到不安與焦慮。（圖／記者謝盛帆攝）



金泰希被封為「母胎美女」、「南韓第一美女」出道，從小美到大的她，至今還是很多整形標準範本，但其實對於維持美貌，她曾感到不安，坦言自己與廣大女性相同，「我進入30歲開始老化，皮膚彈力等等不如以前，會漸漸地老化」，直到30多歲後期（約莫37歲到39歲之間）開始有點不安，那時我結婚也生了孩子，忙著養孩子，那個不安的時間好像就這樣忙碌地過去了」。

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直到40歲，金泰希學會擁抱自己，「某個層面我就開始接受了，轉念想『也是有我沒辦法的部分』，在這之中我盡力做到最好，自然而然地找到不一樣的魅力，以及更擁抱自己所散發出的從容氛圍感，我也希望可以繼續維持另外的美麗和魅力。」

▲金泰希進入40歲後學會擁抱自己不一樣的美麗與魅力。（圖／記者謝盛帆攝）



身為人母、人妻，金泰希花心思在自我皮膚保養、管理的時間其實不多，「我不拍戲的時候，還要照顧孩子，還有很多時間會被家務事所佔用，雖然皮膚保養真的是需要常常去做對吧，但我在時間上的部分沒那麼有餘力。」於是她在醫美皮膚科裡尋找能信任的儀器，還有通過可信賴的醫療團隊做電波雷射保養，定期做管理，她也強調：「我偏好不會太明顯與自然的。」大約幾個月或1年打一次雷射。

▲金泰希聽到韓文版土味情話稱讚，笑得很開心，並表示「謝謝」。（圖／記者謝盛帆攝）



專訪訪談間，金泰希身為MBTI內向型的I人，聽到「漂亮」的土味情話方式稱讚，她害羞地笑出來，先是禮貌性地回應「謝謝」，接著解釋：「如果稱讚我的話，我是會有點不知所措的個性，但還是很謝謝，很有趣。」

▲金泰希期待下次以旅遊的方式來台玩。（圖／記者謝盛帆攝）



此趟睽違13年再訪台，金泰希來到台灣前，做足了旅遊功課，她舉例出九份、野柳、溫泉等特色觀光景點，「下一次我真的想要以旅行的方式，跟全部家人一起去到各個地方走走，好好享受台灣的魅力。」最後她親切地學著台語「水啦」，得知該單字有兩種用法，一為事情很順利時可使用，二為稱讚人美麗時可使用，她笑得開心並回答：「感覺很好用，我會拿來用的，水啦！」此次透過代言與台灣牽起連結，她正面表示：「我很開心，期待我們以後可以更常見面，謝謝。」