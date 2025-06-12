李多慧泳池細肩洋裝「轉身解放白嫩美背」！　開撩粉絲相約去海邊

記者顧齊祐／綜合報導

韓國啦啦隊女神李多慧來台發展已超過兩年，憑藉亮眼的外型與精湛的舞蹈功力，在台灣吸引了不少忠實粉絲。她經常透過社群平台分享日常生活，近日更在Instagram上更新一系列泳池與海邊的美照，再度掀起網友熱烈討論。

▲李多慧分享了一系列泳池與海邊的美照。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）



照片中，李多慧披著一頭黑色長捲髮，身穿白色細肩長裙，展露窈窕身材曲線與手臂線條。裙身上還點綴著紅色花朵，為整體造型增添典雅氣息。而其中一張照片更是特別引人注目，畫面裡她轉過身背對鏡頭，大方秀出白皙美背，迷人的曲線瞬間成為焦點。貼文中，她還用韓文寫道：「我們去海邊吧？」輕鬆的語氣讓粉絲倍感親切。

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▲李多慧身穿細肩長裙，展現窈窕身材曲線。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）



這些照片一經發布，立刻吸引大批網友朝聖，紛紛留言回應「天哪！怎麼有人可以這麼美」、「好哇，約定了，一起去看海吧」、「公主小露香肩美背呢！真是太美了」、「好漂亮的髮型，超喜歡沒有瀏海的多慧」、「想和公主一起去看海」，展現了她在台灣的高人氣。

▲李多慧轉過身背對鏡頭，大方秀出美背。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）