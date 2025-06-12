粉絲夢見「邊佑錫在發光」買刮刮樂中頭獎20億　他親回：我立刻奔去

記者吳睿慈／綜合報導

南韓超人氣男星邊佑錫透過戲劇《背著善宰跑》爆紅，沒想到，近來有一則趣味事件發生，一名民眾夢見邊佑錫背後在發光，於是老公隨機買了樂透，沒想到就中了頭獎韓幣20億元（約台幣5千萬元），更有趣的是，這件事在韓傳開後，不少粉絲紛紛表示「請邊佑錫來我夢中吧」，他得知這件事後，還親自透過IG幽默回應「等著我，我立刻奔過去！」

▲粉絲夢見邊佑錫在發光。（圖／翻攝自邊佑錫IG）



一名民眾近日中了韓國樂透頭獎韓幣20億元，該名丈夫透露，「平時就會買樂透，妻子也剛好喜歡玩刮刮樂，所以一個月大概會買個1、2次」，每次購買都是小額，最近剛好與老婆在原州的期間想到買樂透，沒想到就中大獎了。

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▲▼邊佑錫親回「大家等我，我立刻奔去」。（圖／翻攝自韓網）



民眾分享：「妻子最近剛好夢到邊佑錫，當時是在一個很大的活動裡，邊佑錫背後有光登場，在進行中獎商品抽獎時，他突然就喊到了妻子的名字，然後還抱了妻子一下。」他開心地寫下「謝謝演員邊佑錫，帶給我們家幸運。」

這件事引起韓國熱議，連邊佑錫都得知此事，許多人留言表示「請邊佑錫來我夢中吧」，他得知這件事後，還親自透過IG幽默回應「大家等著我，我立刻奔過去！」