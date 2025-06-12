「年下男」姜勳直球告白太妍爆紅！不當暖男增壯6kg　朴柱炫讚：更有男人味

記者吳睿慈／綜合報導

南韓演員姜勳過去曾在節目上告白太妍（泰妍），直球表白表示「年下男怎麼樣」，引起一陣暴動，知名度大漲。他近來接下新戲《拿手術刀的獵人》，撕掉暖男標籤，增壯6公斤改當重案組隊長，獲得朴柱炫大讚：「更有男人味了！」

▲朴柱炫讚姜勳「更有男人味」。（圖／LINE TV提供）



《拿手術刀的獵人》於12日在韓舉行記者會，以《人性課外課》一劇展露頭角的朴柱炫此次飾演天才法醫徐世賢，她表示：「世賢是一個不擅長表達情感，背負過去創傷的人。雖然和我本人差異很大，但我試著從角色有趣的特質出發去詮釋。」她談到選擇出演的原因：「這是一部在韓國很罕見題材的作品，這樣的設定對我來說非常有吸引力。」

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▲朴埇佑再度飾演連環殺人魔。（圖／LINE TV提供）



在劇中化身為連環殺人魔尹朝均的朴埇佑，外表斯文卻隱藏殘酷本性，他談到角色準備：「我參考了犯罪紀錄片中等真實罪犯，研究他們與人互動當成表演訓練的心理狀態，並用日常語氣來表達殘忍的行為。」時隔多年再次飾演反派，他回應：「最近我傾向不事先準備太多，重視現場即興的真實情感。但因為這次飾演的是心理變態，必須做更多功課，因此花了很多時間思考與調查。」

▲姜勳為戲壯6公斤。（圖／LINE TV提供）



另外，姜勳在劇中擔任重案組隊長鄭正賢，為這場父女鬥爭中的變數，將為劇情帶來平衡與衝突，是觀眾不可忽視的關鍵角色，姜勳自爆為戲增重5到6公斤，還向認識的警察朋友請教細節，說到：「過去多演暖男、單戀型角色，這次想挑戰更男性化、更強悍的角色。」朴柱炫也稱讚：「姜勳歐巴比起以往的形象更有男人味，動作戲也表現得很出色，令人印象深刻。」

對於本劇的看點，朴埇佑直言：「一般劇集常常越到後段越疲軟，但這部反而是後半段更加緊湊、讓人無法停下來。」朴柱炫補充：「作為一部類型劇，它沒有灑狗血，反而是用赤裸的方式呈現情感，這點讓我覺得很新鮮。」姜勳則指出：「30分鐘一集的中篇設計，節奏緊湊，觀感非常扎實。」驚悚又精彩的《拿手術刀的獵人》15日起在LINE TV每週日、一、二、三晚間11點同步韓國播出。