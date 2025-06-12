楊晨熙「低胸搭機」穿超辣！尪從上往下一拍…她崩潰了：是報復嗎

記者潘慧中／綜合報導

楊晨熙儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她近日便在社群網站上傳一系列搭機照，「猜猜哪一張是我腦公拍的！？」原來老公的成果照讓她看了直呼崩潰！

▲楊晨熙看到老公拍的這張過曝照崩潰。（圖／翻攝自Instagram／jellyc820）



照片中，可以看到楊晨熙搭乘的是商務艙。她放下一頭長直髮，身穿白色低胸上衣，辣露內搭的黑色背心，交叉剪裁剛好若隱若現出渾圓半球，好身材呼之欲出。

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▲楊晨熙最近飛去南韓工作。（圖／翻攝自Instagram／jellyc820）



幽默的是，楊晨熙漂亮的搭機側拍照是出自空姐之手，「空姐拯救了我」，而從上往下拍、還不小心過曝的那張照片，正是由老公所拍，第三張同樣完美的側拍照則是出自朋友之手。

▲▼楊晨熙各別分享空姐（上）和朋友（下）幫忙拍的照片。（圖／翻攝自Instagram／jellyc820）



看到有網友猜中老公是拍哪張照片後，楊晨熙在留言區直呼，「是不是很令人崩潰」，而且那張完全無法補救，「是愛的視角？還是報復性拍照？」

▲楊晨熙回應網友。（圖／翻攝自Instagram／jellyc820）