陳大天閃兵丟工作「吃老本扛房貸」！未婚妻露面揭近況：不影響我對他感覺

記者孟育民／台北報導

藝人陳大天捲入閃兵案，5月14日在家被警方逮捕，當時未婚妻劉樸也目睹了被上銬的全程，經過複訊後，最後以25萬元交保。劉樸早就在一年前就安排要前往加拿大遊學，並未因為陳大天就影響行程。才剛回國的她，馬不停蹄接下通告，11日進棚錄製《同學來了》，坦承還在調時差，不過對未婚夫所犯的錯說：「他必須自己面對錯誤，但在一起這麼多年來，他真的沒做對不起我的事，他其實對我很好，這是他個人的錯，目前不會影響我對他的感覺。」

▲劉樸談陳大天閃兵。（圖／翻攝自臉書）

劉樸表示，雖然無法贊成對方的行為，但仍選擇在旁支持陪伴，尊重他的決定，兩人也約定好未來要彼此誠實，「這件事是傷害他自己，至少沒有害到別人、作奸犯科。」兩人交往5年，劉樸表示事前完全不知情，直到警方上門才得知內情，「我跟大家是同一時間知道的。」事發後，兩人深入溝通，陳大天坦承兵役是他隱瞞多年的最大問題，其他部分則已全盤交代。

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至於結婚計畫，劉樸透露原本就打算明年底宴客，因為她之前出國、陳大天工作繁忙，登記結婚的事一直擱置，預計今年內如期舉辦，但目前還沒開始規劃，婚紗照等相關事宜也都尚未準備。

▲兩人婚事一切舊照。（圖／翻攝自臉書）

過去這段時間，陳大天都待在家中反省，目前工作幾乎停擺，舞台劇《莎姆雷特》已在5月25演出完畢，僅剩下7月如期出演的《炎上 BURN》。然而陳大天2019年以1280萬元在木柵購入25坪房產，房貸仍在繳付中，經濟壓力似乎不少，兩人同居至今，劉樸苦笑說：「所以我就出來工作啦！」她不清楚房貸數字，但加上生活費每月支出約10萬元，目前靠積蓄維持，生活尚可過得去。