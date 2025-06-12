泰勒絲被瘋傳秘婚！　婚禮請柬疑露餡…網驚見「冠夫姓了」

記者陳芊秀／綜合報導

美國樂壇天后泰勒絲（Taylor Swift）被瘋傳祕密結婚？她和美式足球明星崔維斯凱爾西（Travis Kelce）交往兩年，感情甜蜜，日前受邀出席球星好友科爾克梅特（Cole Kmet）的婚禮，網友發現婚禮請柬上寫著「Taylor and Travis Kelce」，使用男方的姓氏，意外引發揣測。

▲泰勒絲與男友甜蜜出席親人婚禮。（圖／翻攝自X）

這封被新娘設計為「賓客情書」的信件，每封都由新娘親手書寫，信封上以優雅的書法寫下「泰勒與崔維斯凱爾西」。雖然泰勒絲與凱爾西並未出席克梅特的婚禮，而是參加了凱爾西表親坦納科倫在田納西的婚禮，但請柬的寫法仍引發網友熱議，更有網友猜測兩人已秘密結婚，興奮猜起「泰勒冠夫姓了嗎？」、「從這張桌子是她的幸運數字」，討論越來愈熱烈。

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▲泰勒絲被瘋傳祕密結婚，原因是來自一張婚禮請柬。（圖／翻攝自X）

另一派網友分析，這只是婚禮的美學設計，並非特別的暗示，意即未婚人士以這種方式出現在請柬上，此事並不算罕見。泰勒絲當天出席婚禮，身穿一襲及踝的藍色洋裝，凱爾西則以休閒的長褲和襯衫，兩人身為美國超人氣明星情侶，仍親切與在場賓客聊天，互動自然甜蜜。