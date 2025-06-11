小優「現身TikTok直播賺錢」　他建議對戰宋羽葤：去報名《拳願》

記者王靖淳／綜合報導

女星藝人小優（游振宜）今年2月捲入大嘴巴爭議，遭老闆吳宗憲解約，如今她不只轉行當YouTuber，甚至還被發現在TikTok開直播。為此，網紅導演圤智雨在臉書發文談論此事，甚至建議她可以去報名《拳願》來對戰女星宋羽葤。

▲小優最近轉戰直播圈。（圖／翻攝自Facebook／小優、圤智雨雨的十二時辰）

圤智雨以「小優流落直播圈」為題發文，表示自己最近無意間看到小優深夜現身TikTok開直播，不但一路播到凌晨三點多，過程中甚至還跟大陸主播討教PK，讓當時的他一度以為自己眼花了，「怎麼可能在TikTok直播賺錢，結果是真的耶！」他更進一步透露，自己看了小優的直播後發現，對方對於等級較低的觀眾互動明顯較少，「只能說好吧，直播也是一種表演。」

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▲圤智雨發文酸小優。（圖／翻攝自Facebook／圤智雨雨的十二時辰）

談到小優與宋羽葤過去的心結，圤智雨認為小優現在應該很恨對方。他進一步分析，開直播的時間長、變現不易，小優若想另闢財源，他認為對方不妨考慮報名近年火紅的《拳願》，甚至喊話主辦單位，可安排小優和宋羽葤正面對決，「一方面可以仇人之間互相發洩，二方面新聞價值也有，三方面小優又可以賺錢。是吧？所以小優快點去報名吧。」

▲宋羽葤日前遭小優亂爆料。（圖／翻攝自Facebook／宋羽葤Bastet）

事實上，小優日前被指控亂爆料綜藝天王胡瓜跟女星宋羽葤鬧緋聞，因此遭老闆吳宗憲解約，她事後除了發文澄清誤會之外，同時也點名宋羽葤道歉，強調從未說過針對對方的任何負面言論。為此，宋羽葤事後也發文，針對小優的造謠行為表達不滿，她認為對方未正面承認錯誤，「妳真的承認有『真實的惡行』了嗎？妳真的知道妳錯在哪裡了嗎？！」要求小優坦承自己造謠。