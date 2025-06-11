《黑澀會》米奇預產期到了「還生不出來」！狂爬樓梯求開指：要瘋了

記者潘慧中／綜合報導

黃鈺文（米奇）以《我愛黑澀會》班底踏入演藝圈，2023年認愛外國男友後，隔年12月開心宣布懷孕的好消息，令粉絲又驚又喜。未料，10日預產期的她至今仍未卸貨，讓她無奈地說：「一人一句幫我請Jax寶寶退房囉！」

▲黃鈺文希望寶寶可以早日退房。（圖／翻攝自Instagram／mickeyhuang0126）



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黃鈺文10日在社群網站透露，雖然孕期已滿40週但仍「生不出來」，看完醫生後被告知還沒開指，並且需要再多運動，所以回家後只好在公寓裡狂爬樓梯，「我快累死了。」

▲黃鈺文預產期到了卻還沒開指。（圖／翻攝自Instagram／mickeyhuang0126）

此外，黃鈺文也和醫生約好，若寶寶3天後再不出生就要催生了，「嗚嗚嗚不想催生啦～（媽媽要瘋了聽說催生痛痛的）」，字裡行間都能感受到她的無奈心情，「誰懂想自然產媽媽的心聲？」

▲黃鈺文不想催生。（圖／翻攝自Instagram／mickeyhuang0126）



被問到是否懷孕期間走太少路，黃鈺文則解釋她其實很常走路，尤其從懷孕到滿34週的這段時間，她上班都得從下午兩點走到超過凌晨12點；休假時所走的步數也都在7千步至1萬5千步之間。

▲黃鈺文被問到是否懷孕期間走太少路。（圖／翻攝自Instagram／mickeyhuang0126）



回台待產後，黃鈺文每天至少會走5千步至1萬2千步之間，「所以我覺得還是跟個人體質&寶寶個性有關吧，一切都是命啊～～～。」