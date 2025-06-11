泰百女神Orm遭私人司機背叛！　私生飯「用名錶現金收買」住處行蹤全外洩

記者蕭采薇／綜合報導

以演出泰國GL百合劇《我們的秘密》爆紅的「泰百天花板」女星Orm（Kornnaphat Sethratanapong），驚傳長期遭私生飯騷擾，而幕後黑手竟是自己最信任的司機！Orm的經紀公司Channel 3已證實此事，並表示將採取法律行動，誓言保護旗下藝人的權益。

▲「泰百女神」Orm驚傳長期遭私生飯騷擾。（圖／翻攝自Orm IG）

Orm以精湛的演技和亮麗的外型，在泰國演藝圈佔有一席之地，是許多人心目中的女神。然而，光鮮亮麗的背後，卻是長期遭受私生飯騷擾的痛苦。據了解，Orm的經紀人和律師表示，Orm長期受到私生飯的跟蹤、騷擾，甚至遭到惡意抹黑和散布謠言。

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事件爆發的導火線，竟是Orm在幫司機操作新手機時，意外發現了司機與私生飯的LINE聊天紀錄。內容顯示，該司機長期向私生飯洩露Orm的行程、住址等私密資訊，而私生飯則以現金、名錶、手機等物品作為交換。Orm的母親心痛表示：「女兒原本是個活潑開朗的人，現在變得非常焦慮，常常身體不舒服，會頭痛、耳朵痛，她承受了很大的精神壓力。」

▲Orm好心幫司機設定手機，卻看到自己被出賣的對話，她因此受到嚴重的打擊。（圖／翻攝自Orm IG）

據了解，該司機甚至疑似洩露Orm的住址，導致粉絲闖入住所事件發生。Orm在發現真相後，立即報警處理。警方介入調查後，已掌握5名嫌疑人資訊，並持續收集相關證據。

▲Orm演出泰國GL百合劇《我們的秘密》爆紅，「LingOrm」也被稱作「泰百天花板」。（圖／翻攝自官方IG）

Channel 3發表聲明，強烈譴責私生飯的行為，並表示將對線上線下的侵權行為採取法律行動，包括起訴惡意P圖、造謠及跟蹤行為。聲明中也提到，此事件涉及泰國及國際私生群體。為了保護Orm的安全，現在Orm更多由舅舅接送，親屬也頻繁出現在公開場合，以增強她的安全感。