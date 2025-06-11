拍爛片得金酸莓怎辦？　達珂塔強生透露珊卓布拉克暖舉

▲達珂塔強生已經不在乎被揶揄拍了《蜘蛛夫人》，連珊卓布拉克都主動關心她。（圖／索尼影業提供）

圖文／鏡週刊

演員不小心拍到爛片、還拿到金酸莓獎怎麼辦？達珂塔強生（Dakota Johnson）說當她以《蜘蛛夫人》（Madame Web）榮獲此一「殊榮」後，居然收到影壇另外一位前輩的珊卓布拉克（Sandra Bullock）關心。

在參加網路廣播節目的訪問中，達珂塔強生透露當下珊卓布拉克發給她一條語音留言，表示歡迎加入金酸莓的大家庭，「收到她發給我的訊息，就算我是電影明星，對我來說這可是天大地大的事。我當時心想，『我的天啊，這太瘋狂了。』」

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珊卓布拉克在2010年以電影《攻其不備》奪下奧斯卡最佳女主角獎，但是同一年也以《求愛女王》拿下金酸莓最爛女主角，成為影史頭一個在同一年兩個獎都能奪冠的紀錄。對，她兩個獎項頒獎典禮都有出席領獎。

達珂塔強生雖然沒有親自領取金酸莓獎，但她表示已經學會看開這件事情，「我們不再能控制作品的成果了，沒有人可以，就像是很少數的演員或導演可以，也許湯姆克魯斯可以。當我簽約拍攝一部片，完成拍攝工作時，劇本跟當初給我的完全不同，身為一個電影人，這真是一段瘋狂的旅程。因為當下會覺得，『好吧，我正在使用我的身體、思想、情緒想完成些事情，但整個情勢都被牽著走、搞砸了，卻對此無能為力。』你說，我該怎麼辦，難道要我為《蜘蛛夫人》哭泣嗎？不，我要笑。」

達珂塔強生還解釋，金酸莓獎沒有真正的頒獎典禮，不然她是考慮會出席，因為珊卓布拉克告訴她，當年她拿走了那個金酸莓的獎座，「結果人家打電話來，希望她可以把獎座交給我，因為人家也只有那一座。」

其實拍到爛片，演員之間都會互通有無、彼此安慰，交流一些補救之道（雖然怎麼也救不了）。像是大衛哈柏（David Harbour）就提過，2019年拍了《地獄怪客：血后的崛起》（Hellboy: Rise of the Blood Queen），換來很多的負評，接二連三打擊讓他只好找另外一個有過類似經驗的前輩求救，就是演過《綠光戰警》（Green Lantern）的萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）「我想，『嘿，老兄，我只需要一些建議。你知道《綠光戰警》嗎？那是你從影的大失敗，天殺的誰知道那部片在講什麼，我想我現在也碰上同樣的麻煩了。我會生還嗎？我還會沒事嗎？』」



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