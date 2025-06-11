38歲王瞳領軍「全台首支AI女團」出道！　擔隊長認：這輩子沒想過

記者黃庠棻／台北報導

民視今（11）日邁入創台第28週年，驚喜推出全台首組AI虛擬女子團體「DailyNeo」，並宣布正式出道。由實力派女星王瞳親自領軍，攜手兩位AI成員「小潤」與「小皙」一同代言保健生技推出的保養品，打造融合娛樂與科技的全新娛樂里程碑。

▲王瞳與民視兩位AI女星組成女團。（圖／民視提供）

這也是繼AI主播「敏熙」之後，民視再度擴展AI應用領域，首度結合AI技術與音樂創作，打造具高度互動性與情感連結的AI虛擬女團。從角色建模、聲音演繹到唱跳表演與主題曲創作，DailyNeo透過AI與真人技術協力打造，打造出虛實同框互動演出，象徵台灣電視產業邁向跨界創新的新篇章。

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▲王瞳與民視兩位AI女星組成女團。（圖／民視提供）



首次以「團長」身分出道，王瞳坦言這次挑戰超出想像「這輩子從沒想過我會當女團成員！從創作、錄音、練舞到拍攝MV，每一步都充滿挑戰。但因為曾在「霸氣樂團」時期接觸音樂，加上身邊音樂人朋友的幫助，我才能完成這首主題曲。」

▲王瞳與民視兩位AI女星組成女團。（圖／民視提供）

這首由王瞳親自創作並演唱的出道主題曲，也將成為娘家保健生技美日系列的廣告主旋律，預計將於多平台曝光。王瞳更感性分享「我希望這首歌是大家聽了會哼、會記得的作品，也是一種我做得到、我很勇敢的證明！」

▲王瞳與民視兩位AI女星組成女團。（圖／民視提供）

王瞳也透露，劇中好友「宮美樂」在歌詞創意上給了她不少靈感支援「這首歌的完成，是很多溫暖力量一起促成的。」