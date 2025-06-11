快訊／吳婉君黑底白字發聲！爆復合趙駿亞遭酸「活該被打死」回應

記者黃庠棻／台北報導

八點檔女神吳婉君3月傳出遭「恐怖情人」趙駿亞家暴，並坦言交往8個月期間遭男方家暴、情緒勒索，當時至中和警分局提告傷害及聲請保護令，不過11日週刊爆料雙方神復合，有影片曝光兩人同團出遊，她也在稍早於社群網站上發聲。

▲吳婉君爆復和趙駿亞發聲。（圖／翻攝自Facebook／吳婉君 Cocco Wu）

吳婉君被爆與趙駿亞戀情死灰復燃，稍早在Instagram限動用黑底白字發聲，寫下「我看著這些滿滿的惡意，我都不知道我到底對不起誰？我做錯了什麼事？當你們留下我活該被打死這樣的言論，這難道不是一種暴力？這難道不是一種霸凌」，疑似對著酸民喊話。

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▲吳婉君爆復和趙駿亞發聲。（圖／翻攝自Facebook／吳婉君 Cocco Wu）

不僅如此，吳婉君近一步坦言「當事人都沒有回覆的事情，可以被渲染成這樣，這世界到底要惡意到什麼地步」，同時表示自己身為一名公眾人物，行為確實可以受到外界評論，但強調自己「我沒有違法亂紀，我沒有介入任何不倫關係，我沒有賣慘、沒有裝堅強，我只是在努力地活下去」。

▲吳婉君爆復和趙駿亞發聲。（圖／翻攝自Facebook／吳婉君 Cocco Wu）

只是對於與趙駿亞復合的消息，吳婉君並沒有正面承認或否認，僅低調表示「家庭、感情是很私人的事情，我沒有隱瞞也沒有高調，只求大家可以互相尊重。」

▲吳婉君發聲。（圖／翻攝自IG）