李明川「姐夫」竟是超大咖港星！　60歲驚人近照曝光

記者蔡琛儀／台北報導

知名造型師李明川翻唱小虎隊經典名曲〈放心去飛〉，特別推出「青春祝福版」與「離別思念版」兩個版本。其中「離別思念版」MV邀請90年代當紅港星劉錫明跨刀演出，久違亮相台灣螢光幕的他展現深厚演技，一場在房中回望人生的內心戲，只用短短10秒便落淚，一次到位，令現場工作人員驚艷不已，盛讚他寶刀未老。

▲ 李明川請到港星劉錫明出演〈放心去飛〉MV。（圖／產值娛樂提供）

MV中，劉錫明透過泡茶、寫字等日常儀式，回憶生命歷程與人際關係的點滴。李明川表示，這支MV需要一位有歷練的男神來詮釋，「姐夫」劉錫明是他的首選，其實兩人交情超過20年，因李明川大學同學正是劉錫明太太的妹妹，過去他也曾為對方設計造型。這次邀約正是某次與「姐姐」吃飯時提起，對方立刻代夫應允，劉錫明笑稱：「我跟明川的交情就是複雜囉！」

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MV最後，劉錫明與李明川以夢境重逢，情感濃烈。儘管李明川戲份不多，當天仍一早到場親自為劉錫明化妝、做造型。畢業於香港浸會大學音樂系的劉錫明，更以科班背景稱讚〈放心去飛〉的演唱情感真摯：「唱歌不是靠技巧，而是靠感動人心的情感。」

▲李明川罕見為劉錫明親自上陣做造型。（圖／產值娛樂提供）

被問及人生中最難忘的片段，劉錫明提到父親離世的那晚，他夢見一向不苟言笑的父親竟對他微笑，讓他至今難忘。他也分享現多在台北與家人生活，偶爾在兩岸三地拍戲。面對粉絲的思念，他笑說：「粉絲們可能都長大了，希望他們都過得平安快樂。」未來不排除再出單曲，但眼下最希望大家支持〈放心去飛〉。