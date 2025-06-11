ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

泰百女神Orm遭私人司機背叛！
4個「戀愛長跑型星座」！
野生陳庭妮「中空現蹤永康商圈吃冰」！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

趙駿亞 王齊麟 陳詩媛 申始雅 柱延 粘嫦鈺 盛永彩葉 金秀賢

張榕容首錄實境「懷疑自己被討厭」！　被楊銘威暖舉感動：不然撐不下去

記者孟育民／台北報導

《花甲少年趣旅行》四位旅伴李銘忠、于美人、楊銘威與張榕容一同共遊嘉義。楊銘威在旅途中展現十足暖男特質，讓張榕容感受到滿滿支持與照顧。她透露，自己首次參加實境節目、又不熟悉綜藝型態，一度緊張到懷疑自己表現不佳，「我還去問他是不是工作人員都不喜歡我」，她還提到也有經驗的楊銘威立刻安撫：「沒有啦！實境節目錄影流程不一樣！」一句話讓她瞬間釋懷，「有他在，我真的放鬆很多。如果沒有他們三個，我可能真的撐不下去！」

▲▼李銘忠、于美人、楊銘威與張榕容一同共遊嘉義。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

▲李銘忠、于美人、楊銘威與張榕容一同共遊嘉義。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

首度參與節目的李銘忠坦言，凌晨衝阿里山看日出竟是為了哥哥李銘順，「這本來不是我想要做的事，但基於李銘順上一次想看卻看不到，想說好吧！就幫他完成，結果苦到自己，哈哈哈。」他帶隊凌晨2點攻頂，儘管一開始旅伴們抱怨連連，但當日出終於現身時，于美人轉身對他說：「這趟值得了。」讓他瞬間感動破表，「任務成功的那一刻，心裡真是滿滿感動！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼李銘忠、于美人、楊銘威與張榕容一同共遊嘉義。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

▲李銘忠在節目中展現真實面貌。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

張榕容自曝上次出遊已經睽違10多年，直言接下節目時有些緊張，「怕大家性格差太多、不好相處」，所幸一見面就發現四人默契十足，直呼：「大家真的相處得很自在！」最讓她安心的是有合作三次的老搭檔李銘忠同行，這趟旅程也讓她發現對方以往嚴肅理智形象下，竟藏著感性熱絡的一面。

▲▼李銘忠、于美人、楊銘威與張榕容一同共遊嘉義。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

▲四人默契十足。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

旅程中，四人還一起泡了張榕容人生首次體驗的泥漿溫泉，她笑說那一刻大家像是回到童年，在泥巴中互相潑灑玩耍，畫面又幼稚又可愛，讓她留下深刻回憶。李銘忠也感性表示：「這次旅行的最大收穫，就是學會如何跟陌生人一起旅行，並成為真正的朋友。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

李銘忠于美人楊銘威張榕容花甲少年趣旅行

推薦閱讀

吳婉君「心軟回收趙駿亞」！親友知情爆：禁不住他追求 出遊畫面曝

吳婉君「心軟回收趙駿亞」！親友知情爆：禁不住他追求 出遊畫面曝

8小時前

58歲台女星認了「交往過23歲小鮮肉」！一天激戰4次 羞嗔：會破皮

58歲台女星認了「交往過23歲小鮮肉」！一天激戰4次 羞嗔：會破皮

4小時前

吳婉君爆復合「恐怖情人」趙駿亞！　爆「同團出遊」感情死灰復燃

吳婉君爆復合「恐怖情人」趙駿亞！　爆「同團出遊」感情死灰復燃

9小時前

周杰倫砸30億買樓！相中小巨蛋對面豪宅…餐廳闆娘曝「一口氣買4層」

周杰倫砸30億買樓！相中小巨蛋對面豪宅…餐廳闆娘曝「一口氣買4層」

9小時前

快訊／吳婉君黑底白字發聲！爆復合趙駿亞遭酸「活該被打死」回應

快訊／吳婉君黑底白字發聲！爆復合趙駿亞遭酸「活該被打死」回應

1小時前

Dora偷吃富商！雪碧爆啦啦隊女孩身體換資源　抖出包養內幕：會互相交流

Dora偷吃富商！雪碧爆啦啦隊女孩身體換資源　抖出包養內幕：會互相交流

18小時前

台大五姬夜曬「追求者豪車」被酸有夠物質！陳匡怡反嗆：沒見過世面

台大五姬夜曬「追求者豪車」被酸有夠物質！陳匡怡反嗆：沒見過世面

5小時前

「正妹主播」大街擁吻機師新歡！環抱摟腰太閃　愛犬轉頭全程注視

「正妹主播」大街擁吻機師新歡！環抱摟腰太閃　愛犬轉頭全程注視

8小時前

吳婉君爆「將陪趙駿亞暫離台灣」！親友傻眼揭內幕 溫馨接送藏玄機

吳婉君爆「將陪趙駿亞暫離台灣」！親友傻眼揭內幕 溫馨接送藏玄機

8小時前

劉品言群組曝懷孕！楊謹華「只包浴巾連線」嚇傻：孩子爸是春風？

劉品言群組曝懷孕！楊謹華「只包浴巾連線」嚇傻：孩子爸是春風？

5小時前

韓偶像轉行油漆工！「月收38萬」滿意度120%：工作開心到忘記下班

韓偶像轉行油漆工！「月收38萬」滿意度120%：工作開心到忘記下班

4小時前

外商OL人妻出道拍AV！氣尪買春「又髒又噁心」…脫光拍片互相傷害

外商OL人妻出道拍AV！氣尪買春「又髒又噁心」…脫光拍片互相傷害

6/8 13:23

熱門影音

舒華率i-dle抵達台灣！親切揮手…薇娟比愛心

舒華率i-dle抵達台灣！親切揮手…薇娟比愛心
程瀟傳訊息給前男友　對方秒回..旁人暗示：太巨星

程瀟傳訊息給前男友　對方秒回..旁人暗示：太巨星
鳳小岳認「接種HPV疫苗」　放閃「和老婆一起打」

鳳小岳認「接種HPV疫苗」　放閃「和老婆一起打」
彭佳慧演唱會撞場林俊傑：靠腰...

彭佳慧演唱會撞場林俊傑：靠腰...
安兪真口嫌體正直　為了節目勉強(?)喝酒

安兪真口嫌體正直　為了節目勉強(?)喝酒
連晨翔曾驚喜送花劉品言 　被拱「結婚」真的成真！

連晨翔曾驚喜送花劉品言 　被拱「結婚」真的成真！
11歲小泡芙問「還抱得動我嗎」　劉畊宏：不管妳幾歲，我都可以

11歲小泡芙問「還抱得動我嗎」　劉畊宏：不管妳幾歲，我都可以
瘦子「你後面有車」成迷因　大淵笑：會推出一些商品XD

瘦子「你後面有車」成迷因　大淵笑：會推出一些商品XD
「志龍啊，我變心了」GD笑翻！　粉絲舉牌應援保鑣虎哥…他嘴角失守

「志龍啊，我變心了」GD笑翻！　粉絲舉牌應援保鑣虎哥…他嘴角失守
游鴻明演唱經典歌曲〈戀上另一個人〉

游鴻明演唱經典歌曲〈戀上另一個人〉
#家寧 爆 #Andy 交往期間「劈腿多女」！握對話錄音證據

#家寧 爆 #Andy 交往期間「劈腿多女」！握對話錄音證據
周杰倫遊京都遭粉絲圍堵　杜哥骨折..請求不要跟了

周杰倫遊京都遭粉絲圍堵　杜哥骨折..請求不要跟了
郭書瑤北檢開庭：管委會找不到人　聽閨蜜劉品言懷孕「認了早知情」

郭書瑤北檢開庭：管委會找不到人　聽閨蜜劉品言懷孕「認了早知情」

劉品言、連晨翔宣布結婚懷孕！　3年前拍MV相識…婚宴喊卡原因曝

劉品言、連晨翔宣布結婚懷孕！　3年前拍MV相識…婚宴喊卡原因曝

王齊麟陳詩媛登記結婚了！　去年求婚成功：會給她幸福

王齊麟陳詩媛登記結婚了！　去年求婚成功：會給她幸福

Dora約會富商照網瘋傳「經紀人冷回應」　獵豔名單扯17位啦啦隊…PS乖姐揭真相

Dora約會富商照網瘋傳「經紀人冷回應」　獵豔名單扯17位啦啦隊…PS乖姐揭真相

舒華回家了！率i-dle抵達台灣　薇娟比愛心…4人親切揮手甜笑

舒華回家了！率i-dle抵達台灣　薇娟比愛心…4人親切揮手甜笑

BTS RM和V退伍「吹薩克斯風登場」　金泰亨喊：想盡快奔向ARMY！

BTS RM和V退伍「吹薩克斯風登場」　金泰亨喊：想盡快奔向ARMY！

丁噹「想當海王」：很享受約會　年齡不設限「18歲怕會受不了」

丁噹「想當海王」：很享受約會　年齡不設限「18歲怕會受不了」

范瑋琪踢館《歌手》下台爆哭：值了　被陸網酸「走音＋聲音抖」慘遭淘汰！

范瑋琪踢館《歌手》下台爆哭：值了　被陸網酸「走音＋聲音抖」慘遭淘汰！

瀨戶環奈專訪

瀨戶環奈專訪

郭書瑤「不繳管理費＋包裹堆滿大廳」　怒撕點名公告...親道歉：會嚴以律已！

郭書瑤「不繳管理費＋包裹堆滿大廳」　怒撕點名公告...親道歉：會嚴以律已！

MAMAMOO頌樂全中文訪問：我是新人　突撂「報警了...」見全場問號喊完了XD

MAMAMOO頌樂全中文訪問：我是新人　突撂「報警了...」見全場問號喊完了XD

林志穎觀摩林俊傑大巨蛋演唱會　許願回家開唱：如果還有人要看的話...

林志穎觀摩林俊傑大巨蛋演唱會　許願回家開唱：如果還有人要看的話...

看更多

郭書瑤北檢開庭：管委會找不到人　聽閨蜜劉品言懷孕「認了早知情」

即時新聞

剛剛
剛剛
15分鐘前10

白癡公主「裸體站窗邊」被洗窗師傅看光！尷尬一對眼 他們反應超真實

21分鐘前2

威廉逃兵重創演藝事業！許效舜遭牽連「認私下有對話」　爆他心臟有問題

33分鐘前0

串流收視週榜／陸劇《臨江仙》4平台熱門！黑馬《瘋狂獨角獸》5新劇看點

34分鐘前0

曾遭批「最醜星二代」！　19歲小沈陽愛女「韓國SOLO出道」

46分鐘前0

《黑澀會》米奇預產期到了「還生不出來」！狂爬樓梯求開指：要瘋了

56分鐘前0

泰百女神Orm遭私人司機背叛！　私生飯「用名錶現金收買」住處行蹤全外洩

1小時前0

劉品言3年前拜月老「靈驗巧合網驚呆」！願望全成真了　許效舜見證發聲

1小時前0

野生修杰楷現身濱江市場！大方公開「私藏在地美食」直接開喝香檳

1小時前0

拍爛片得金酸莓怎辦？　達珂塔強生透露珊卓布拉克暖舉

1小時前0

野生陳庭妮「中空現蹤永康商圈吃冰」！完全0偽裝 超細腰身全被拍

讀者迴響

熱門新聞

  1. 吳婉君「心軟回收趙駿亞」！親友知情爆：禁不住他追求 出遊畫面曝
    8小時前4455
  2. 58歲台女星認了「交往過23歲小鮮肉」！一天激戰4次 羞嗔：會破皮
    4小時前6443
  3. 吳婉君爆復合「恐怖情人」趙駿亞！　爆「同團出遊」感情死灰復燃
    9小時前1817
  4. 周杰倫砸30億買樓！相中小巨蛋對面豪宅…餐廳闆娘曝「一口氣買4層」
    9小時前2423
  5. 快訊／吳婉君黑底白字發聲！爆復合趙駿亞遭酸「活該被打死」回應
    1小時前2637
  6. Dora偷吃富商！雪碧爆啦啦隊女孩身體換資源　抖出包養內幕：會互相交流
    18小時前1620
  7. 台大五姬夜曬「追求者豪車」被酸有夠物質！陳匡怡反嗆：沒見過世面
    5小時前4464
  8. 「正妹主播」大街擁吻機師新歡！環抱摟腰太閃　愛犬轉頭全程注視
    8小時前149
  9. 吳婉君爆「將陪趙駿亞暫離台灣」！親友傻眼揭內幕 溫馨接送藏玄機
    8小時前1213
  10. 劉品言群組曝懷孕！楊謹華「只包浴巾連線」嚇傻：孩子爸是春風？
    5小時前41
ETtoday星光雲

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合