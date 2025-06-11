58歲台女星認了「交往過23歲小鮮肉」！一天激戰4次 羞嗔：會破皮

記者潘慧中／綜合報導

58歲女星胡文英有著「凍齡美魔女」的封號，不時會和粉絲分享生活點滴。近日格外引起討論的是，她坦承交往過最小的男友只有23歲，對方的體力好到讓她又幸福又無奈。

▲胡文英交往過最小的男友只有23歲。（圖／翻攝自Instagram／paulina550308）



胡文英最近受訪時坦言，男友清一色都是20出頭歲，「小鮮肉就有那種鮮味，不管他流的汗水或是什麼都是香的，然後體力也好。」

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▲胡文英稱讚小鮮肉就是體力好！（圖／翻攝自Instagram／paulina550308）



關於交往過最小的男友，胡文英坦承對方年僅23歲，雙方相差30多歲，「哇他真的是一天三四次，從早到晚」，雖然很幸福，「但是老娘會破皮啊！」

▲▼胡文英羞曝和小鮮肉的房事。（圖／翻攝自Instagram／paulina550308）



事實上，胡文英對於交往小鮮肉一事的態度向來大方，卻因此常被酸言酸語。她之前曾發文無奈地說，「別再用你們的道德來綁架我」，並透露自己的婚姻早在31歲就觸礁，經歷多年痛苦才想開，「請女性朋友們不要再私訊謾罵我了。」

▲胡文英有「凍齡美魔女」的封號。（圖／翻攝自Instagram／paulina550308）