吳婉君爆「將陪趙駿亞暫離台灣」！親友傻眼揭內幕 溫馨接送藏玄機

▲之前還沒正式在一起，但關係還要好時，趙駿亞（左）帶著吳婉君（右）一起去看棒球，並大方上傳在社群網站。（翻攝自吳婉君臉書）



圖文／鏡週刊

八卦的是，圈內傳出吳婉君甚至本週打算跟趙駿亞同團一起出國旅行，重溫過往情誼。不僅如此，讀者還有註解「很顯然他們（吳婉君、趙駿亞）有刻意在避，因為吳婉君沒有任何發文和限動」。

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與此同時，根據兩人親友輾轉向本刊透露，吳婉君最近似乎為情所困，而且所困之人就是當初家暴她的前男友趙駿亞。傳出禁不住男方柔情攻勢，吳婉君似已開始原諒趙駿亞，而且不僅和好，還重續舊緣。

▲被趙駿亞毆後15天，吳婉君在社群發出「鼓起勇氣」的圖文意境。 （翻攝自吳婉君Threads）



吳婉君、趙駿亞「刻意在避」，其實女方也怕落人口舌，畢竟當初家暴一案鬧得滿城風雨，如今回頭再愛，已令身邊親友為之咋舌，更別說外界的觀感。至於趙駿亞苦追猛求成功，最終有沒有得到吳婉君的撤告，也將是當初擔心受暴女方的親友關注焦點之一。

▲暫停演藝圈的吳婉君，常透過社群發聲，偶爾也會不滿外界解讀，但仍持續在網路上活動。（翻攝自吳婉君IG）



由於據悉，本週吳婉君還要跟著趙駿亞的「班長帶你趣」班底一起出團同遊，地點還是「離開台灣」，才是親友最為傻眼的神展開，而且還有溫馨接送的約定。難怪對照娛樂圈的傳言，說仔細觀察吳婉君近來的社群發文，也深受她與趙駿亞之間的影響，5月中，兩人復合的揣測已燒得沸沸揚揚。

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