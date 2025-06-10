吳念真合體兒子吳定謙「現場狂鬥嘴」　走心開嗆：幹嘛找我演？

記者黃庠棻／台北報導

台灣本土舞台劇團「綠光劇團」創立於1993年，創始者是資深藝人羅北安，今（10）日劇團舉辦《八月，在我家》售票記者會，主演群王琄、姚坤君、顏嘉樂、鄧安寧、梁正群、張丹瑋、張晴、黃士勛、鄧雨忱等人皆盛裝出席。

▲綠光劇團《八月，在我家》舉辦售票記者會。（圖／記者周宸亘攝）

《八月，在我家》重現電影版《八月心風暴》梅莉史翠普、茱莉亞羅勃茲的風采，吳念真執筆劇本也在舞台上軋一角，出道多年的他能夠演出是自己主動爭取角色，還被兒子兼導演吳定謙嫌棄「演技僵硬」，讓他笑說「對導演評論不予作答，導演講什麼都對的。」

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▲綠光劇團《八月，在我家》舉辦售票記者會。（圖／記者周宸亘攝）

舞台劇《八月，在我家》劇情從一場葬禮掀起家庭風暴，吳念真對下落不明的爸爸一角相當有共鳴，他表示「有時候沒事幹，寫東西寫一寫，自己也會mur mur一聲『生命如此漫長』，越來越領會角色『活膩了』的心境。」，沒想到這一番話馬上被兒子吐槽「爸爸不是專業演員，表演不是很能調整，只能讓他在台上做想做的事，這種不穩定的演員只能包容」。





▲吳定謙與爸爸吳念真在採訪中鬥嘴。（圖／記者周宸亘攝）

聽到吳定謙的吐槽，吳念真也反擊「那你幹嘛找我演？是不是我比較便宜？連總經理都找出來演戲，可見經濟多麼拮据。」父子倆一來一往的鬥嘴讓現場所有人瞬間笑翻。





▲吳念真（右）與兒子吳定謙在採訪中鬥嘴。（圖／記者周宸亘攝）

不僅如此，《八月，在我家》主演還有久未露面的顏嘉樂，她在2018年產下龍鳳胎，與老公狄志杰升格爸媽，她坦言當媽媽以後，把時間都留給兒女，同時透露家庭現況「現在睡覺我們還是4個睡在一起，就是大通舖的概念，他們兩個擠在我旁邊，不要跟爸爸睡，我有點自責家比較小，沒有辦法給他們自己的房間，藉由這個工作機會，培養他們獨立。」





▲顏嘉樂（右二）久未露面。（圖／記者周宸亘攝）