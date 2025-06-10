樂天Dora昔「擇偶條件片段被挖」　羞認愛大10歲熟男：不要太黏人

記者王靖淳／綜合報導

「樂天女孩」Dora（洪葳）被影射介入富商婚姻，甚至還懷孕墮胎，至今仍神隱未發聲。隨著判決書被挖，就連她過往上節目分享擇偶條件的片段，也被網友討論，當時她坦言偏愛成熟的對象，最好年紀比她大十歲以上，且不要太黏人。

▲Dora遭影射介入富商婚姻。（圖／翻攝自Instagram／dodo.ra_h）

Dora去年曾上節目《同學來了》公開擇偶條件，她坦言自己在和比自己小的男性互動時，比較沒有感覺，甚至還會覺得對方太黏人。她進一步解釋，她喜歡穩重一點的男生，同時也要保有各自的空間，「因為通常年紀比較小會比較黏人，就覺得他們（年紀大的）也有自己的工作，就比較不會一直把重心放在妳身上。」

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▲Dora是樂天女孩成員。（圖／翻攝自Instagram／dodo.ra_h）

事實上，Dora目前工作全面停擺，在介入富商婚姻的風波爆出時，就緊急取消高雄龍舟錦標賽工作，當時對外說明是因為「身體狀況不佳」，不過接下來連續兩周都缺席樂天的應援活動，7、8日依舊持續神隱。為此樂天官網表示：「女孩出席可能依身體狀況、個人行程等原因調整，依實際出勤為準。」至於請假相關問題，經紀人則說：「私人事務不予回應。」